مجموعه تیراژ "حماسه هویزه" به 140 هزار نسخه رسید

نصرت‌الله محمودزاده نویسنده و محقق ادبیات دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "حماسه هویزه" که تا به حال توسط حدود 8 ناشر به چاپ رسیده است، اخیرا در سه مرحله تجدید چاپ شد. این مراحل که به ترتیب نوبت‌های چاپ پانزدهم تا هفدهم این کتاب بودند، باعث شد تا مجموع تیراژ انتشار این کتاب به 140 هزار نسخه برسد. سه مرحله اخیر چاپ "حماسه هویزه" توسط انتشارات یوسف متعلق به موسسه فرهنگی عماد انجام گرفته است.

وی گفت: کتاب "عقیق" نیزکه شامل زندگی‌نامه داستانی شهید حسین خرازی فرمانده لشگر امام حسین(ع) است، طی دو ماه اخیر در 4 نوبت تجدید چاپ شد. این کتاب پیش از این توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر می‌شد که در حال حاضر چاپ آن توسط یک ناشر خصوصی در اصفهان صورت می‌گیرد. به نظرم تا عید نوروز کتاب به چاپ پنجم برسد.

این نویسنده درباره دیگر آثارش گفت: کتاب "سفر سرخ" زندگی نامه شهید حسین علم‌الهدی نیز توسط انتشارات بسیج دانشجویی طی دو ماه گذشته در سه نوبت به چاپ‌های هشتم تا دهم رسید. تیراژ این کتاب که عنوان بهترین زندگی‌نامه داستانی پنجمین کتاب دفاع مقدس را کسب کرده‌است، با رسیدن به چاپ دهم، به 45 هزار نسخه رسید.

محمودزاده ادامه داد: چاپ چهارم کتاب "مسیح کردستان" در حال حاضر توسط انتشارات ملک اعظم در حال آماده‌سازی است و به زودی نوبت چهارم آن به بازار خواهد آمد. مجموع شمارگان این کتاب تا به حال به 40 هزار نسخه رسیده است. کتاب "شبهای قدر کربلای 5" نیز به زودی توسط انتشارات یوسف به چاپ چهارم خواهد رسید. این کتاب هم که پیش از این جایگاه بهترین گزارش جنگی کتاب سال را کسب کرده است با رسیدن به چاپ چهارم به مجموع تیراژ 24 هزار نسخه می‌رسد.