کاظمی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه " قرارداد برخی از مربیان داخلی کشورمان بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو تمدید نشده است"، افزود: تمام مربیان داخلی که در حال حاضر شاگرد دارند، قراردادشان تمدید می‌شود. به غیر از افراد شناخته شده هم مربیانی که به ما ثابت شود، شاگرد دارند و در عین حال مورد تائید هستند نیز قرارداد امضاء خواهند کرد.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: حضور افرادی مانند عباس صمیمی که شاگرد ملی پوش دارد و در حال حاضر تمرین می کنند به ما اثبات شده است و هیچ مشکلی برای ادامه همکاری با این افراد نداریم.

وی خاطرنشان کرد: ما در جلسه ای که چند روز گذشته در فدراسیون گذاشتیم از مربیان خواسته ایم تا برای برعهده گرفتن شاگردان بدون مربی، به ما کمک کنند و برای دوومیدانی وقت بگذارند. من همینجا از تمام این مربیان زبده دعوت می کنم که بیایند، گوشه ای از کار را بگیرند تا حرکت دوومیدانی شتاب پیدا کند.

آشتیانی تاکید کرد: ما حیاط خلوت در دوومیدانی نداریم هر کسی که فعالیت داشته باشد، دیده می‌شود. این مربیان لازم نیست که تمام وقت در اختیار فدراسیون باشند بلکه روزی 5 تا 6 ساعت هم برای ورزشکاران خود وقت بگذارند برای ما کافی است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص چگونگی پرداخت حق الزحمه به این افراد، گفت: من وقتی حرفی می زنم پایش ایستاده ام. مگر می شود میهمان دعوت کنیم و پیش بینی پذیرایی از آن را نکنیم. برنامه ریزی ها برای این افراد صورت گرفته و به فکر حق و حقوق آنها هستیم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی به تقویم سال آینده این رشته اشاره کرد و گفت: تقویم ما درسال 90 بسته شده است. برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور بزرگسالان، اولین مسابقه رسمی ما در سال آینده است. عملکرد ورزشکاران در این رقابت‌ها ملاک دعوت به تیم ملی خواهد بود.

" با توجه به اینکه اعتبارات فدراسیون دوومیدانی در این چندسال گذشته کفاف برنامه ریزی و اجرای کامل تقویم را نداشته است، چه میزان اعتبار برای سال آینده فدراسیون درخواست کرده اید؟"

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر با بیان اینکه برای تامین اعتبارات مالی مشکل نداریم، گفت: برای تامین اعتبارات از جیبم هم هزینه خواهم کرد اما نمی گذارم فدراسیون دوومیدانی مشکلی از این بابت داشته باشد.

آشتیانی در خصوص اینکه " آیا اعتبارات سال جاری خود را به صورت کامل دریافت کرد اید؟"، گفت: بخشی از اعتبارات فدراسیون در سال 89 باقی مانده که مطمئنا این مبلغ را دریافت خواهیم کرد. ما با سازمان تعامل خوبی داریم . تمامی فدراسیون‌ها در برهه ای از زمان بی پولی می کشند و ما هم از این مسئله مستثنی نیستیم. ما تا این ساعت طلبی نداشته و مشکل مالی نداریم . سازمان به ما کمک کرده و کمیته ملی المپیک هم اعتبارات درخواستی ما را داده است.