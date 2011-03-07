به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر استانی حوزه‌های علمیه خواهران گیلان در مراسم افتتاح این مرکز در سخنانی، رشد معنوی را از اهداف اولیه حوزه‌های علمیه دانست و اظهار داشت:هرطلبه در حوزه علمیه علاوه بر استفاده از متون دینی و انسان ساز، از محضر اساتید اخلاق و تربیت یافته استفاده می‌کند و آنان طلاب را در مسیر منفعت اخروی قرار می‌دهند.

حجت‌الاسلام حسین انصاری اظهار امیدواری کرد با استفاده از توان فکری طلاب تربیت یافته در حوزه‌های علمیه، امر تزکیه و تربیت و تعلیم در جامعه در نهادهای مختلف جامعه به درستی هدایت شود.



وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی مدیریت استانی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: توسعه حوزه‌های علمیه و سرعت بخشیدن به انجام امور، راه‌اندازی مدیریت‌های استانی را ضروری ساخته است.



مبلغان در مراکز آموزشی جهت دهی فرهنگی کنند



در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام یاری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران را حاصل انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: اهتمام رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نسبت به حوزه‌های علمیه خواهران نشان می‌دهد اسلام نسبت به حیات جامعه اهتمام ویژه‌ای دارد.



وی با اشاره به مشارکت بانوان در انقلاب‌های کشورهای عربی منطقه تصریح کرد: حضور بانوان در حرکت‌های سیاسی در این کشور‌ها مرسوم نبود اما در این انقلاب‌ها دیدیم که بانوان در پشت سر آقایان در تظاهرات حضور یافتند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گیلان با اشاره به لزوم جهت دهی فرهنگی به مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها از سوی مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه یادآور شد: امیدواریم با راه اندازی مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران شاهد سرعت بخشیدن به انجام امور و تربیت شخصیت‌های تاثیرگذار فرهنگی در مدارس علمیه خواهران استان گیلان باشیم.

