طرح سری آمریکا در لیبی/ اوباما به عربستان متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی درباره طرح سری آمریکا برای مجهز کردن مخالفین در لیبی نوشت: در پی افزایش درگیریها میان رژیم دیکتاتوری لیبی و معترضین، دولت آمریکا از عربستان سعودی خواست تا تسلحیات مورد نیاز را در اختیار مخالفین در شهر بنغازی قرار دهد.

ابه نوشته ایندیپندنت، عربستان سعودی که هم اکنون با تظاهرات ضد دولتی در کشور خود مواجه است از دادن پاسخ مثبت به درخواست آمریکا امتناع ورزیده اما "ملک عبدالله" پادشاه عربستان از رهبر لیبی که بیش از یک سال پیش درصدد ترور او بود، متنفر است.

درخواست آمریکا در راستای دیگر همکاریهای نظامی ایالات متحده با عربستان سعودی است. عربستان همچنان تنها همپیمان استراتژیک آمریکا در میان اعراب است که قابلیت مجهز کردن پارتیزان ها را دارد. از سوی دیگر این کمک ها این امکان را برای آمریکا فراهم می کند تا هرگونه گزارشی را درباره همکاری نظامی در مجهز کردن مخالفین در لیبی رد کند اما این تسلیحات از سوی ایالات متحده در اختیار عربستان قرار می گیرد.

ایندیپندنت در ادامه این مطلب نوشت: عربستان سعودی اعلام کرده است که مخالفین رژیم دیکتاتوری لیبی نیازمند موشک های ضد تانک و خمپاره برای مقابله در برابر موشک های زمین به هوا و حملات مزدوران "معمر قذافی" هستند.

همچنین در صورتی که پارتیزان ها بتوانند به حملات تهاجمی خود علیه پناهگاه های قذافی در غرب لیبی ادامه دهند، از فشار سیاسی علیه دولت آمریکا و ناتو برای ایجاد یک منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی کاسته می شود.

در همین حال اظهاراتی درباره ایجاد یک منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود که از جمله آنها می توان به اظهارات وزیر دفاع و خارجه ایالات متحده اشاره کرد."رابرت گیتس" گفته است: ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی مستلزم حمله به این کشور است.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این موضوع که ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی هنوز زود است، اظهار داشت : نگرانیم که لیبی به سومالی بزرگتری تبدیل شود.