والیبال ارومیه به جایگاه واقعی خود در لیگ برتر دست یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه یکشنبه در جریان دیدار با بازیکنان و کادر تیم والیبال ارومیه با اشاره به اینکه برای رسیدن به جایگاه واقعی مهد والیبال در کشور، از تیم هیئت والیبال ارومیه حمایت می کنیم، بیان داشت: هیجان و نشاط این رشته برای مردم ارومیه قابل توجه و از گذشته والیبال آذربایجان غربی با تلاش پیشکسوتان، مربیان و بازیکنان ارزشمند بومی در کشور مطرح بوده است.

وی ضمن تقدیر از حمایت تماشاگران خونگرم استان در پشتیبانی از تیم والیبال ارومیه در جریان برگزاری مسابقات خانگی، اظهار داشت: تماشاگران استان زبانزد مردم کشور بوده و حضور پرشور آنان در سالن در حمایت از تیم محبوب خود حگواهی بر این مدعاست.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه تیم والیبال ارومیه در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر کشور، ابراز امیدواری کرد: این تیم با برد دو بازی باقی مانده در مرحله مقدماتی در مقابل ابومسلم خراسان و پتروشیمی ماهشهر به مرحله بعدی صعود کند.

جلال زاده در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت پیروزی تیم والیبال ارومیه در مقابل تیم ابومسلم خراسان، جایزه ویژه ای به بازیکنان تیم والیبال ارومیه اهدا خواهد کرد.

جهانگیر سید عباسی سرمربی تیم والبیال ارومیه هم دراین دیدار گفت: این دیدار در ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف بازیکنان برای پیروزی در مسابقات آینده موثر خواهد بود.

آذربایجان غربی با پرورش مربیان و بازیکنان سرشناس در سطوح ملی و بین المللی به عنوان مهد والیبال آسیا معرفی شده و با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای این رشته های ورزشی ارومیه مردادماه سالجاری میزبان دومین دوره مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا بود.