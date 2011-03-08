پسران قذافی آخرین یگان دفاع از پدر/ اعدام نظامیان مجازات نافرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، در حالی که منابع آگاه در لیبی تاکید دارند تنها یک دهم از خاک این کشور در دست قذافی باقی مانده است. گزارشها از طرابلس حاکی از آن است که پنج پسر ارشد معمر قذافی که همچنان در کنار پدرشان در منطقه باب العزیزیه پایتخت حضور دارند اخیرا یگانهایی نظامی برای دفاع از این رژیم 42 ساله تشکیل داده اند.

بر این اساس، گفته می شود هر کدام از پسران قذافی تعدادی از مقامات ارشد نظامی را وارد کادر این یگانها کرده اند تا علیه مردم انقلابی فعالیت کنند.

در این میان گفته می شود که نقش سیف الاسلام در سرکوب و قتل عام مردم لیبی بیشتر و چشمگیرتر از دیگر برادرانش بوده است. این در حالی است نظامیان لیبی در فعالیت علیه مردم اراده ای از خود ندارند و در صورت سرپیچی از دستورات به فرمان قذافی اعدام می شوند.

بر این اساس، اخیرا از طرابلس گزارش شد که اجساد بیش از 20 نفر از نظامیان لیبی در منطقه ای کشف شده است که همگی با شلیک گلوله اعدام شده بودند.

البته "سیف العرب" از دیگر پسران قذافی در روزهای نخست آغاز قیام مردمی در لیبی به جبهه انقلابیون پیوسته است. این در حالی است که انقلابیون لیبی هم اکنون کنترل مناطق نفت خیز شرقی، مناطق جنوبی و اطراف طرابلس را در اختیار دارند و تنها برخی از شهرها همچون طرابلس، سبها و سرت در کنترل قذافی قرار دارد.