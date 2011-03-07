به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما مشتمل بر 140 مدخل است که به موضوعات مختلف فلسفه و اندیشه افلاطون اشاره دارند.

افلاطون ریاضیدان، فیلسوف و بنیانگذار آکادمی در آتن است. او شاگرد سقراط است و ارسطو شاگردش است. همه این صفات باعث شده تا او بر بنیانهای فلسفه غرب قرار گیرد و فلسفه او به عنوان یکی از بنیانهای مهم فلسفه غرب مطرح باشد.

گفتگوهای فلسفی افلاطون یکی از مهمترین آثار فلسفی در تاریخ فلسفه به شمار می‌روند. این گفتگوها تأثیرات زیادی بر متون فلسفی بعد از خود داشته‌اند.

این کتاب و راهنما به بررسی اندیشه افلاطون و زمان او می‌پردازد که توسط یک تیم تحقیقاتی که متخصص در فلسفه باستان هستند به نگارش درآمده است.

این راهنما جزئیات زندگی افلاطون و بستر فلسفی و تاریخی که افلاطون در آن می‌زیسته را مورد بررسی قرار داده است. این راهنما برای کسانی که بر روی فلسفه باستان تحقیق و پژوهش می‌کنند مناسب و مثمر ثمر است.

این راهنما در پنج بخش اصلی سامان یافته است. بخش اول به زندگی افلاطون و بستر فلسفی و تاریخی که او در آن به سر می‌برده می‌پردازد. بخش دوم به گفتگوها می‌پردازد. در بخش سوم ویژگی‌های گفتگوها مورد واکاوی قرار می‌گیرند.

بخش چهارم این راهنما به موضوعات و مسائل مهم در فلسفه و اندیشه افلاطون اشاره دارد و در بخش پنجم و آخر کتاب تأثیر افلاطون بر متفکران و فلاسفه بعد از خودش مورد بررسی قرار می‌گیرد.