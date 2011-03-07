به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح دوشنبه در جمع مردم روستای تازیان بندرعباس، بیان داشت: مردم تازیان مردمی سخت کوش، انقلابی و ایثارگر هستند و همواره در همه صحنه های انقلاب تاثیر گذار بوده اند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری مردم تازیان در استان هرمزگان، عنوان کرد: مردم تازیان همیشه در مدیریت استان هرمزگان تاثیرگذار بوده اند و از این منطقه یک نفر به عنوان نماینده مردم هرمزگان به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده که این نشان از تاثیرگذاری مردم تازیان در مدیریت هرمزگان دارد.

استاندار هرمزگان در خصوص مشکلات مردم در این منطقه گفت: نیازهای مردم تازیان نسبت به گذشته تغییر کرده و باید به صورت منطقی این نیازها و مشکلات را حل کنیم.

هاشمی تختی ادامه داد: ما می توانیم همه مشکلات را حل کنیم همانگونه که توانستیم رژیم ستمشاهی را شکست دهیم و همانگونه که توانستیم در جنگ در مقابل همه دنیا بایستیم و پیروز شویم.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ملت ایران، اظهار داشت: دشمن در این 30 سال تمامی توطئه ها را علیه ملت ایران به کار برده اما هیچ گاه موفق نبوده است.

رشد 19 درصدی صادرات و واردات از بندر شهید رجایی

استاندار هرمزگان اضافه کرد: با وجود اینکه دشمن مدتهاست کشور ما را تحریم کرده اما این تحریم هیچ تاثیری نداشته و در 11 ماه گذشته صادرات و واردات در بندر شهید رجایی 19 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

هاشمی تختی به فضای کار و تلاشی که در استان هرمزگان به وجود آمده اشاره کرد و بیان داشت: اولویت اول ما در مدیریت استان هرمزگان استفاده از مدیران بومی است و اگر نتوانیم مدیر بومی توانمند در آن بخش پیدا کنیم از مدیران غیر بومی توامند استفاده می کنیم.

با قاچاقچیان دانه درشت برخورد شود

وی با اشاره به قاچاق کالا از مرزهای آبی استان هرمزگان عنوان کرد: من همواره در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته ام که به عنوان استاندار هرمزگان باید معیشت مردم را در نظر بگیرم و جوانان هرمزگانی به علت نبود کار و تامین معیشت خود مجبور به قاچاق می شوند.

استاندار هرمزگان افزود: قاچاقچیان اصلی در تهران و یا اصفهان نشسته اند و با یک تلفن قاچاق خود را انجام می دهند و ما باید با این قاچاقچیان دانه درشت برخورد کنیم تا جلوی قاچاق کالا در کشور گرفته شود.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان متعلق به مردم کل کشور است اما باید در فرصتهای شغلی و دیگر موارد در ابتدا سهم جوانان هرمزگان را ببینیم.

با حضور استاندار هرمزگان در تازیان آزمایشگاه تشخیص طبی این روستا افتتاح شد و همچنین عملیات ساخت مجتمع ورزشی و دارالقرآن تازیان آغاز شد.

همچنین استاندار هرمزگان از مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم در تازیان بازدید کرد.