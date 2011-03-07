عباس ترابیان بازنشسته شد/ حضور تمام وقت در فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان که به طور همزمان مسئولیت دو کمیته فوتسال و بین الملل فدراسیون فوتبال را برعهده دارد، روز گذشته پس از 30 سال خدمات دولتی در وزارت نفت بازنشسته شد و از این پس به طور تمام وقت در فدراسیون فوتبال انجام وظیفه خواهد کرد.

ترابیان به مدت 13 سال مدیر کل تشریفات وزارت نفت بود و به طور ویژه در جلسات فروش نفت و امور بین الملل وزارت نفت خدمت می کرد. وی همچنین به مدت 2 سال مدیرعامل بخش بین الملل وزارت نفت در لندن بود.

این مدیر فدراسیون فوتبال در 2 سال پایانی مسئولیت خود در وزارت نفت معاون مدیر بین الملل در امور اداری و تشریفات این وزارتخانه بود.

ترابیان از این پس با فراغ بال بیشتری در دو مسئولیتی که در فدراسیون فوتبال برعهده دارد، انجام وظیفه خواهد کرد.