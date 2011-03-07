  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

عباس ترابیان بازنشسته شد/ حضور تمام وقت در فدراسیون فوتبال

عباس ترابیان بازنشسته شد/ حضور تمام وقت در فدراسیون فوتبال

رئیس کمیته فوتسال و سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال پس از 30 سال خدمت در وزارت نفت بازنشسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان که به طور همزمان مسئولیت دو کمیته فوتسال و بین الملل فدراسیون فوتبال را برعهده دارد، روز گذشته پس از 30 سال خدمات دولتی در وزارت نفت بازنشسته شد و از این پس به طور تمام وقت در فدراسیون فوتبال انجام وظیفه خواهد کرد.

ترابیان به مدت 13 سال مدیر کل تشریفات وزارت نفت بود و به طور ویژه در جلسات فروش نفت و امور بین الملل وزارت نفت خدمت می کرد. وی همچنین به مدت 2 سال مدیرعامل بخش بین الملل وزارت نفت در لندن بود.

این مدیر فدراسیون فوتبال در 2 سال پایانی مسئولیت خود در وزارت نفت معاون مدیر بین الملل در امور اداری و تشریفات این وزارتخانه بود.

ترابیان از این پس با فراغ بال بیشتری در دو مسئولیتی که در فدراسیون فوتبال برعهده دارد، انجام وظیفه خواهد کرد.

کد مطلب 1268760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها