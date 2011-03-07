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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

بازدید رئیس جمهور از بزرگترین تولیدکننده محلول دارویی خاورمیانه در شیراز

بازدید رئیس جمهور از بزرگترین تولیدکننده محلول دارویی خاورمیانه در شیراز

همزمان با برگزاری دومین جشنواره صنعت و معدن در استان فارس که‌ صبح امروز آغاز شد، رئیس جمهور از کارخانه شیراز سرم، بزرگترین کارخانه تولید کننده محلول دارویی خاورمیانه دراستان فارس بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای واحد صنعتی شیراز سرم بیش از 410  میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است. کارخانه ظرفیت تولید بیش از24میلیون لیتر سرم های فیزیولوژیکی ، قطرهای تک دوز 32 میلیون واحد ،  پلاسمای مصنوعی 4 میلیون لیترو 25 میلیون آمپول را دارد.
 

کد مطلب 1268761

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