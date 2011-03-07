بازدید رئیس جمهور از بزرگترین تولیدکننده محلول دارویی خاورمیانه در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، برای واحد صنعتی شیراز سرم بیش از 410 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است. کارخانه ظرفیت تولید بیش از24میلیون لیتر سرم های فیزیولوژیکی ، قطرهای تک دوز 32 میلیون واحد ، پلاسمای مصنوعی 4 میلیون لیترو 25 میلیون آمپول را دارد.

