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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

قمصری به مهر خبر داد:

درآمد کنکور بدون پذیرش را بر نمی‌گردانیم/ عدم شرکت قبول‌شدگان در مرحله‌دوم

درآمد کنکور بدون پذیرش را بر نمی‌گردانیم/ عدم شرکت قبول‌شدگان در مرحله‌دوم

پس از گذشت 6 روز از درج اطلاعیه عدم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه تهران معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اعلام کرد: نه تنها هزینه‌ها عودت داده نمی‌شود بلکه پذیرفته شدگان محدود مرحله اول نیز در مرحله دوم شرکت داده نمی‌شوند.

سیدمهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر تاکید کرد: هزینه‌هایی که از داوطلبان سومین دوره آزمون‌های کارشناسی ارشد الکترونیکی (مجازی) دریافت شده صرف برگزاری آزمون کردیم بنابراین هزینه ها برای مردودی‌ها و قبول شدگان عودت داده نمی‌شود.

وی افزود: با این حال در جلسه‌ای که امروز بعدازظهر در ساعت 14 برگزار می‌شود به تمام جزئیات این آزمون، حذف احتمالی پذیرفته شدگان و اعتراضات رسیدگی خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در ارتباط با پذیرش در پردیس قم خاطرنشان کرد: ‌مرحله دوم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در این پردیس از فردا سه شنبه آغاز می شود.

قمصری یادآوری کرد: پردیس قم با مجوز دانشگاه تهران این پذیرش را از فردا از سر می‌گیرد.

کد مطلب 1268762

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