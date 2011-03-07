قمصری به مهر خبر داد: درآمد کنکور بدون پذیرش را بر نمی‌گردانیم/ عدم شرکت قبول‌شدگان در مرحله‌دوم

پس از گذشت 6 روز از درج اطلاعیه عدم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه تهران معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اعلام کرد: نه تنها هزینه‌ها عودت داده نمی‌شود بلکه پذیرفته شدگان محدود مرحله اول نیز در مرحله دوم شرکت داده نمی‌شوند.