سیدمهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر تاکید کرد: هزینههایی که از داوطلبان سومین دوره آزمونهای کارشناسی ارشد الکترونیکی (مجازی) دریافت شده صرف برگزاری آزمون کردیم بنابراین هزینه ها برای مردودیها و قبول شدگان عودت داده نمیشود.
وی افزود: با این حال در جلسهای که امروز بعدازظهر در ساعت 14 برگزار میشود به تمام جزئیات این آزمون، حذف احتمالی پذیرفته شدگان و اعتراضات رسیدگی خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران در ارتباط با پذیرش در پردیس قم خاطرنشان کرد: مرحله دوم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در این پردیس از فردا سه شنبه آغاز می شود.
قمصری یادآوری کرد: پردیس قم با مجوز دانشگاه تهران این پذیرش را از فردا از سر میگیرد.
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