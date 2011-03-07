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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

هم زمان با تعطیلات نوروز؛

جشنواره خرید نوروزی در منطقه آزاد ارس برگزار می شود

جشنواره خرید نوروزی در منطقه آزاد ارس برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری جشنواره خرید نوروزی در منطقه آزاد ارس هم زمان با ایام تعطیلات نوروزی سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایرج حاتمی گفت: این جشنواره با احداث بازار ویژه خریدهای نوروزی در ورودی منطقه در شهر جلفا در قالب 66 غرفه برگزار و میهمانان نوروزی در آن از تخفیف 20 درصدی اجناس و کالاها برخوردار خواهند شد.

حاتمی افزود: در این بازارچه لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و... در اختیار بازدیدکنندگان از منطقه آزاد ارس قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در طول ایام تعطیلات نوروز برگزار می شود و در این مدت سازمان بازرگانی برنحوه ارائه و قیمت اجناس نظارت کامل خواهد داشت.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفاو کلیبر را به مساحت 51هزار هکتار شامل می شود.

این منطقه از جاذبه های بکر طبیعی و مناطق زیبای تاریخی بهره مند بوده و همه ساله گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند، بطوری که در نوروز سال جاری بیش از یک میلیون و 274هزار نفر از این منطقه بازدید کردند. 

کد مطلب 1268763

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