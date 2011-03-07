جشنواره خرید نوروزی در منطقه آزاد ارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایرج حاتمی گفت: این جشنواره با احداث بازار ویژه خریدهای نوروزی در ورودی منطقه در شهر جلفا در قالب 66 غرفه برگزار و میهمانان نوروزی در آن از تخفیف 20 درصدی اجناس و کالاها برخوردار خواهند شد.

حاتمی افزود: در این بازارچه لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و... در اختیار بازدیدکنندگان از منطقه آزاد ارس قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در طول ایام تعطیلات نوروز برگزار می شود و در این مدت سازمان بازرگانی برنحوه ارائه و قیمت اجناس نظارت کامل خواهد داشت.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفاو کلیبر را به مساحت 51هزار هکتار شامل می شود.

این منطقه از جاذبه های بکر طبیعی و مناطق زیبای تاریخی بهره مند بوده و همه ساله گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند، بطوری که در نوروز سال جاری بیش از یک میلیون و 274هزار نفر از این منطقه بازدید کردند.