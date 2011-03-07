  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

اعتراض مسلمانان آمریکا به رویکرد اسلام هراسی سیاستمداران

اعتراض مسلمانان آمریکا به رویکرد اسلام هراسی سیاستمداران

مسلمانان آمریکا در تظاهراتی در نیویورک به برنامه سیاستمداران این کشور برای تبلیغ اسلام هراسی اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ائتلافی از 100 مؤسسه دولتی و مردم نهاد روز یکشنبه طی تظاهراتی در میدان ساعت نیویورک برنامه ریزی یک نشست کنگره در باره مفهوم رادیکالیزه شدن اسلام در کشور را اعتراض کردند.

گفتنی است این طر از سوی "پیتر کینگ" یکی از اعضای کنگره در  راستای تخریب اسلامی و مسلمانان صورت گرفته است.

وی رئیس کمیسیون امنیت داخلی در کنگره آمریاست

تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود "امروز من هم مسلمان هستیم" به این برنامه اعتراض کردند.

"فیصل عبدالرئوف" یکی از علمای اسلامی در نیویورک که از حامیان پر و پاقرص ساخت یک مسجد در نزدیکی خرابه های برج های دو قلو سخنران این راه پیمایی بود.

کد مطلب 1268766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها