اعتراض مسلمانان آمریکا به رویکرد اسلام هراسی سیاستمداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ائتلافی از 100 مؤسسه دولتی و مردم نهاد روز یکشنبه طی تظاهراتی در میدان ساعت نیویورک برنامه ریزی یک نشست کنگره در باره مفهوم رادیکالیزه شدن اسلام در کشور را اعتراض کردند.

گفتنی است این طر از سوی "پیتر کینگ" یکی از اعضای کنگره در راستای تخریب اسلامی و مسلمانان صورت گرفته است.

وی رئیس کمیسیون امنیت داخلی در کنگره آمریاست

تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود "امروز من هم مسلمان هستیم" به این برنامه اعتراض کردند.

"فیصل عبدالرئوف" یکی از علمای اسلامی در نیویورک که از حامیان پر و پاقرص ساخت یک مسجد در نزدیکی خرابه های برج های دو قلو سخنران این راه پیمایی بود.