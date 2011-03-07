طرح فاضلاب بافت مرکزی بندرعباس اولویت اول سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، محمودرضا میوه چی بیان داشت: بافت مرکزی شهر بازار و محدوده تجاری با توجه به کلکتورهای کار شده در خیابان سید جمال و محلات شمال بلوار طالقانی، سورو و درخت سبز اولویت اول طرح فاضلاب بندرعباس در سال 90 خواهد بود که در صورت تامین اعتباری معادل 350 میلیارد ریال اجرایی می شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بر لزوم استفاده از منابع مالی غیر دولتی ( فاینانس ) در جهت رفع مشکلات مربوط به تامین اعتبارطرح فاضلاب بندرعباس تاکید کرد.

میوه چی ضمن قول مساعدت و پیگیری لازم در خصوص تامین اعتبار طرح فاضلاب این شهر (به صورت سالیانه)، استفاده از برنامه های بلند مدت و طرح جامع آبرسانی در مناطق تحت پوشش آب و فاضلاب استان را بسیار ضروری دانست.

وی ضمن قدردانی از مدیرعامل آبفای هرمزگان در راستای اجرای طرح های کیفی آب و فاضلاب، تصریح کرد: کارشناسی و مطالعه پروژه ها می تواند راهکاری موثر در راستای کاهش هزینه ها و عدم زمان بر بودن طرحها باشد.

وی داشتن و استفاده از یک مجموعه فنی قوی را در اجرای طرحها بسیار مثبت خواند و افزود: همچنین در اجرای طرحهای بزرگ آب و فاضلاب باید از مشاوران صلاحیت دار منتفع شده و به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش رفت.

در ادامه مدیرعامل آب و فاضلاب استان با ارائه گزارشی از روند فعالیتها، پروژه های آبرسانی و پروژه های فاضلاب در دست اجرا و همچنین موانع و مشکلات موجود از جمله مالی و اعتباری و ... دکتر میوه چی را در جریان اجرای پروژه های شرکت قرار داد.

حسین خادمی با اشاره به برنامه آتی طرح فاضلاب بندرعباس و لزوم توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب این شهر به 1290 کیلومتر در سال افق 1415 نیازمند تامین اعتبار 1740 میلیارد ریالی طی برنامه ای پنج ساله تا سال 94، افزود: بافت مرکزی شهر (بازار و محدوده تجاری ) با توجه به کلکتورهای کار شده در خیابان سید جمال و محلات شمال بلوار طالقانی، سورو و درخت سبز اولویت اول طرح فاضلاب بندرعباس در سال 90 خواهد بود که در صورت تامین اعتباری معادل 350 میلیارد ریال اجرایی می شود.

خادمی با اشاره به بحث مسکن مهر در دولت نهم و دهم، خاطرنشان کرد: برای 47 هزار واحد مسکن مهر تعریف شده در استان که واجد پروژه های آب و فاضلاب هستند اعتباری معادل هزار میلیارد ریال تخصیص یافته که تنها 30 درصد آن تامین شده همچنین از این تعداد 27 هزار واحد مسکن مهر برای شهر بندرعباس در نظرگرفته شده که تکمیل طرح های آب و فاضلاب آنها نیازمند تخصیص اعتبار کافی است.

خادمی ضمن تاکید بر استفاده از مشاوران متخصص در بحث نظارت طرح های آب و فاضلاب در سطح شهرها و جزایر استان ، از راه اندازی 17 سایت کلرزنی و احداث حدود 50 هزار مترمکعب مخزن آب در استان خبر داد.