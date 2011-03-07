نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه بیش از 50 اثر از آثار بیتا شاه کوهی برای بازدید علاقمندان به تصویر کشیده شده است.

ابوالحسن امامی اظهار داشت: این نمایشگاه تا 20 اسفند ماه، صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 19 برای بازدید علاقمندان دایر است.

وی گفت: شاه کوهی، متولد تهران و فارغ التحصیل دانشکده فنی و مهندسی شریعتی تهران است و تا کنون نمایشگاههای تصویر سازی کتاب کودک در سال 1374، در ساری و نقاشی برجسته سرامیکی را در سال 1386 در گرگان برگزار کرده است.



سلیمان منتظرقائم، رئیس سازمان بسیج هنرمندان گلستان نیز گفت: با همت سازمان بسیج هنرمندان گلستان آثار برگزیده اولین جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج منتشر می شود.



وی افزود: سطح بالای آثار رسیده ما را برآن داشت تا آثار برگزیده ی این جشنواره را منتشر و در اختیار علاقه مندان حوزه ادبیات داستانی قرار دهیم.



وی حضور درجشنواره سراسری ادبیات داستانی بسیج را فرصتی مناسب برای کسب تجربه و آشنایی با نویسندگان برتر بسیجی کشور خواند و از اعزام تمامی برگزیدگان و صاحبان آثارمطلوب رسیده، به ششمین جشنواره سراسری ادبیات داستانی بسیج که دهه دوم اسفندماه سال جاری درشهرهای آبادان و خرمشهربرگزارخواهد شد، خبر داد.