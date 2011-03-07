روسای پیام نور 16 استان حکم گرفتند / 12 ابقا و 4 انتصاب در پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری از اوایل بهمن ماه تاکنون طی احکام جداگانه‌ای برای روسای دانشگاه پیام‌نور در 16 استان کشور تعیین تکلیف کرده است.

حسن زیاری طی احکام جداگانه‌ای روسای دانشگاه پیام نور در 12 استان را در قالب تمدید ریاست یا تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست بالاخره در مسئولیت‌شان ابقا و روسای دانشگاه پیام نور در 4 استان را منصوب کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور در این احکام وضعیت روسای دانشگاه‌های پیام‌نور در استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان، قزوین، کرمانشاه، قم، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی،هرمزگان، فارس، البرز، سمنان، یزد و کرمان را تعیین تکلیف کرد.