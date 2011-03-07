روسای پیام نور 16 استان حکم گرفتند / 12 ابقا و 4 انتصاب در پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری از اوایل بهمن ماه تاکنون طی احکام جداگانهای برای روسای دانشگاه پیامنور در 16 استان کشور تعیین تکلیف کرده است.
حسن زیاری طی احکام جداگانهای روسای دانشگاه پیام نور در 12 استان را در قالب تمدید ریاست یا تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست بالاخره در مسئولیتشان ابقا و روسای دانشگاه پیام نور در 4 استان را منصوب کرده است.
رئیس دانشگاه پیام نور در این احکام وضعیت روسای دانشگاههای پیامنور در استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان، قزوین، کرمانشاه، قم، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی،هرمزگان، فارس، البرز، سمنان، یزد و کرمان را تعیین تکلیف کرد.
|ردیف
|استان
|نام و نام خانوادگی رئیس دانشگاه پیام نور استان
|نوع حکم (تمدید / انتصاب)
|1
|سیستان و بلوچستان
|عیسی پیری
|تمدید
|2
|گلستان
|ابوالحسن شهسواری
|تمدید
|3
|قزوین
|فرهنگ میزانی
|تمدید
|4
|کرمانشاه
|محسن فرشادفر
|تمدید
|5
|خراسان رضوی
|مرتضی آقایی
|تمدید
|6
|خراسان جنوبی
|ابراهیم تقیزاده
|تمدید
|7
|خراسان شمالی
|قاسم جعفری
|تمدید
|8
|فارس
|علیرضا موغلی
|تمدید
|9
|هرمزگان
|حمیدرضا عامری
|تمدید
|10
|قم
|رضاعلی کرمی
|انتصاب
|11
|خوزستان
|علیرضا رازقیزاده
|انتصاب
|12
|اصفهان
|محمد فضیلتی
|انتصاب
|13
|البرز
|محمدعلی قره
|انتصاب (سرپرست)
|14
|کرمان
|حمید تابلی
|تبدیل وضعیت از سرپرست به رئیس
|15
|یزد
|عباس کلانتری
|تبدیل وضعیت از سرپرست به رئیس
|16
|سمنان
|قدرت الله خیاطیان
|تبدیل وضعیت از سرپرست به رئیس
به گزارش مهر، روندی که حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور در زمینه تعیین تکلیف روسای دانشگاه پیام نور 16 استان پیگیری کرده است حاکی از تمایل بیشتر وی به ابقا نسبت به انتصاب است. البته هنوز باید منتظر بود و دید که تصمیم زیاری درباره روسای دانشگاه پیام نور استانهای باقیمانده چیست.
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