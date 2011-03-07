عرضه دستگاه استخراج روغن از دانه های زیتون توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس اکبرنیا، با بیان اینکه از هر اصله درخت زیتون حدود 65 کیلوگرم میوه برداشت می شود و از هر 4 تا 5 کیلوگرم میوه حدود یک لیتر روغن به دست می آید، افزود: در ایران تحقیقات عمده ای در رابطه با مسائل روغن کشی زیتون انجام نشده است و دانش فنی فرآوری زیتون معمولا از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آلمان، یونان و ترکیه وارد شده و یا تحت لیسانس کپی سازی می شود.



وی به پروژه اجرا شده در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامه توسعه کشت زیتون در کشور، لازم است نسبت به ساخت و راه اندازی خط فرآوری روغن زیتون اقدام شود که در این راستا طی اجرای پروژه تحقیقاتی اقدام به طراحی، ساخت و ارزیابی خط استحصال روغن زیتون و تعیین مناسب ترین شرایط اعمال فاکتورهای مکانیکی و حرارتی برای استحصال روغن زیتون با کیفیت و کمیت مطلوب شد.



رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی با اشاره به جزئیات این طرح، یاداور شد: ظرفیت متوسط روزانه (8 ساعت کار در روز) بین 3 تا 5 تن در حدود 400 کیلوگرم در ساعت پذیرش زیتون است و این دستگاه قابل جابه جایی، نصب و راه اندازی سریع در نزدیکترین محل واحدهای زراعت گیاه زیتون بوده و کامل بودن خط فرآوری استحصال روغن، دارا بودن واحدهای شستشو، پرس و جداسازی روغن از آب از دیگر ویژگی های مثبت دستگاه است.

مجری طرح قیمت مناسب و قابل تعدیل، سهولت سرویس و نگهداری واحدهای مختلف و امکان ساخت کلیه قطعات دستگاه در داخل کشور را از دیگر مزایای این دستگاه نام برد و خاطرنشان کرد: با توجه به موارد فوق ظرفیت خط تولید ساخته شده حدود 350 کیلوگرم تعیین شده است.