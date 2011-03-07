مقالاتی درباره ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 230 صفحه‌ای شامل 6 مقاله مبسوط از نادر انتخابی درباره موضوع اصلی کتاب یعنی ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه است.

تحولات مورد بحث در خصوص ایران در این کتاب مربوط به دوره به قدرت رسیدن رضاخان و حوادث و جریانات پیرامون آن است.

در این بخش به ویژه سهم و نقش نشریات پیشرو مانند نامه فرنگستان، کاوه، ایرانشهر و آینده که توسط ایرانیان و در خارج از کشور منتشر می‌شده، مورد کاوش قرار گرفته است.

همچنین در خصوص ترکیه تحولات اواخر دوره عثمانی تا به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاتورک و ظهور کمالیسم در این کشور و حرکت ترکیه به سمت تجدد و فراز و فرودهای آن بررسی شده است.

انتخابی همچنین در این کتاب در مقاله‌ای و با ارائه اسناد و مدارک تاریخی به مسئله مناقشه‌برانگیز کشتار ارامنه توسط ترک‌های عثمانی پرداخته است.

خبر دیگر آثار در دست چاپ همین ناشر اینکه چاپ دوم کتاب "حاکمیت ملی و دشمنان آن" که پژوهشی است مستند از فخرالدین عظیمی درباره کارنامه مخالفان داخلی و خارجی دکتر مصدق، بیش از 9 ماه است در انتظار اخذ مجوز است.

چاپ اول این کتاب که سال 83 منتشر شد، پس از مدتی نایاب شد و به همین خاطر ناشر تصمیم به تجدید چاپ آن گرفت.