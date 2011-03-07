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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

اسکله شناور "هنگام" تا پایان سال به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان اظهار داشت: ساخت این اسکله مراحل نهایی خود را می گذراند و تا پیش از نوروز سال 90 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابوالفضل فانی  صبح دوشنبه در بازدید از روند ساخت اسکله شناور هنگام بیان داشت: این پروژه درنیمه دوم سال 1389 آغاز شد که اداره کل هماهنگی امورتوسعه جزایر با توجه به اهمیت تکمیل هر چه سریعتر این اسکله شناور، تمام توان خود را در جهت اتمام و بهره برداری از این پروژه بکار گرفته است.

وی در رابطه با جزئیات این پروژه گفت: اسکله شناور هنگام با حجم عملیاتی طول 16 و عرض پنج متر، طول پله 18 متر، چهار وزنه نگهدارنده چهار تنی و چهار وزنه 50 کیلویی  می باشد که اعتباری معادل 1000 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.

به گفته فانی با بهره برداری از این اسکله شناور تا قبل از آغاز سال جدید، مردم جزیره هنگام و دیگر هم استانیها و هموطنان  به راحتی می توانند به این جزیره تردد و از زیبایی های آن دیدن کنند.

فانی با اشاره به اینکه جزیره هنگام از اسکله شناور برخوردار نبوده و مسافران و گردشگران در هنگام پیاده شدن از شناور با مشکلاتی مواجه اند، بر تسریع در تکمیل این اسکله ضمن در نظر گرفتن جنبه کیفی کار تاکید کرد.

کد مطلب 1268774

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