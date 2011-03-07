به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها نگارخانه شیرین پذیرای 21 هنرمند است که آثارشان را با موضوع "عروسک" در نمایشگاه چند رسانهای درمعرض دید علاقمندان قرار دادهاند.
این آثار با نمایشگاه گردانی بهنام کامرانی گرد هم آمدند تا هنرمندان برداشتهای جامعه شناسانه، روانشناسانه و فانتزی و پاپ خود از دنیای عروسک ارایه کنند.
شیرین پرتوی، مدیر نگارخانه شیرین در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: بهنام کامرانی ایده برپایی نمایشگاه عروسک را به من داد و من با توجه به جذابیت و اهمیت این موضوع زمینه برپایی آن را فراهم کردم.
پرتوی افزود: عروسکها همزاد آدمها هستند. اگر در گذشته عمر عروسکها را در زندگی کودکی و نوجوانی آدمها تخمین میزدند، امروزه در پس تنهایی فراگیر پیرامون انسانها و سرگشتگی و بحران هویتی که جامعه انسانی با آن روبه رو است حضور عروسکها در زندگی روزمره آدمها گسترش یافته است.
بهنام کامرانی که تا کنون نمایشگاه گردانی چند نمایشگاه را با موضوعات فانتزی و پاپ آرت برگزار کرده است، با موفق ارزیابی کردن نمایشگاه عروسک در نگارخانه شیرین گفت: برای برگزاری نمایشگاه عروسک من دنبال هنرمندانی میگشتم که هم آثارشان تنوع بیشتری داشته باشد و هم دسترسی به آنها آسانتر باشد. لذا هنرمندان حاضر را انتخاب کردم که آثارشان رویکردهای مختلفی به موضوع عروسک را نشان میداد.
وی در خصوص انتخاب موضوع عروسک به عنوان سوژه این نمایشگاه اضافه کرد: عروسک موضوعی است که به لحاظ نوع رویکرد و جنبههای پاپ و روزمره، همچنین به لحاظ تفکرات شخصی و امور کاملا خصوصی و هم از جنبههای فرهنگی جای کار و ظرفیت پرورش دارد. عروسک میتواند در تبادل فرهنگها، بیان حقایق جامعه و اشاره به داشتههای ملی و بومی تاثیرگذار باشد. بنابراین عروسک موضوعی بسیار گسترده است که در عین حال میتواند مطالعات فرهنگی را درگیر خود کند، به قولی سادهتر بگویم بسیاری از فرهنگها توسط عروسک در جامعه اثر میگذارند.
نمایشگاه گردان نمایشگاه عروسک در خصوص چگونگی چینش آثار در این نمایشگاه افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه تنها در نقاشی و مجسمه خلاصه نمیشود بلکه در زمینههای ویدئو آرت، جعبههای نوری وچیدمان نیز ارائه شدهاند. البته ما سعی کردیم هنرمندانی را در رسانهها و حوزههای مختلف هنری انتخاب کنیم تا شاهد تنوع بیشتری در نمایشگاه باشیم. در زمینه چیدمان هم تلاش کردیم تا آثار را به گونهای در کنار هم قرار دهیم تا در عین هیجان انگیز بودن تداخل و مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند بنابراین با دقت فراوان و حساسیت کافی نسبت به چینش آثار اقدام کردیم.
یاسمین سینایی، مجسمه ساز که با مجسمه چیدمانی با عنوان "پیری عروسکها" در این نمایشگاه شرکت کرده است، گفت: عروسکهایم را بعد از سالها در چمدانی قدیمی یافتم و احساسم بر این بود که مرور زمان صورت عروسکهایم را به پیری نشانده لذا عروسکهایم را در چیدمانی با عنوان پیری عروسکها گردهم آوردم. به نظر من، عروسکها همیشه دنیایی از خاطرات کودکی افراد به ویژه دختران را تشکیل میدهند. عروسک یکی از عناصری است که کودکان را در مسیر زندگی همراهی میکند و به نوعی همدم و همراه افراد در گذر روزگار هستند.
وی ادامه داد: در چندین نمایشگاه موضوعی شرکت داشتم که از نظرم بسیار جذاب بود چراکه نتیجه کار نمایشگاههای موضوعی هر اندازه هم که ساده باشد اما بسیار غافلگیر کننده است. در نمایشگاههای موضوعی با تنوع آثار و ایدههای مختلف روبرو هستیم. در اینگونه نمایشگاهها هنرمندان با نگرشها و تکنیکهای متفاوت گردهم میآیند تا از طریق آثارشان با مخاطب سخن بگویند.
نمایشگاه عروسک تا تاریخ 18 اسفند با آثار نقاشی، دیجیتال آرت، ویدئو آرت، عکس و مجسمه چیدمان از هنرمندانی چون یاسمین سینایی، مرضیه باقری، مجید بیگلری، نگار تحصیلی، واحد خاکدان، فرزاد خلیفه، ندا رضوی پور، سعید رفیعی، المیرا روزبه، دلبر شهباز، مرتضی زاهدی، اشکان صانعی، بهرنگ صمدزادگان، محمد مهدی طباطبایی، نفیسه عمران، بهنام کامرانی، نیلوفر کسبی، احمد مرشدلو، زهرا مرصوص، آلنا نبی اللهی، بیژن نعمتی شریف در نگارخانه شیرین واقع در بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی، ساختمان انجمن خوشنویسان ایران برپا است.
نظر شما