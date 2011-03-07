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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

طرح امداد نوروزی هلال احمر آغاز شد

طرح امداد نوروزی هلال احمر آغاز شد

طرح امداد و نجات نوروزی هلال احمر صبح دوشنبه با حضور مدیران جمعیت هلال احمر و ارائه تجهیزات مورد نیاز استانها در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر صبح دوشنبه در نشست خبری با حضور رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس سازمان جوانان هلال احمر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد که در سال گذشته 29 هزار و 441 حادثه در کشور اتفاق افتاده است که 435 هزار نفر به کمک نیاز داشتند و تیم‌های امداد و نجات توانستند بیش از 83 هزار شهروند را از مرگ نجات دهند.

وی افزود: در سال 89  خودروهای امداد و نجات 8 هزار روز در عملیات‌ها شرکت کردند و 71 هزار نیروی عملیاتی برای نجات مردم حاضر بودند.

همچنین در این مراسم با رژه یگان‌های امداد و نجات داوطلبان و جوانان هلال احمر طرح امداد و نجات نوروزی هلال احمر رسماً در سراسر کشور آغاز شد.

کد مطلب 1268776

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