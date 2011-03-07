طرح امداد نوروزی هلال احمر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر صبح دوشنبه در نشست خبری با حضور رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس سازمان جوانان هلال احمر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد که در سال گذشته 29 هزار و 441 حادثه در کشور اتفاق افتاده است که 435 هزار نفر به کمک نیاز داشتند و تیم‌های امداد و نجات توانستند بیش از 83 هزار شهروند را از مرگ نجات دهند.

وی افزود: در سال 89 خودروهای امداد و نجات 8 هزار روز در عملیات‌ها شرکت کردند و 71 هزار نیروی عملیاتی برای نجات مردم حاضر بودند.

همچنین در این مراسم با رژه یگان‌های امداد و نجات داوطلبان و جوانان هلال احمر طرح امداد و نجات نوروزی هلال احمر رسماً در سراسر کشور آغاز شد.