بازی با برزیل نقطه قوت ما بود/ تمام درخواست های قطبی را انجام دادیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته در سالی که گذشت اظهار داشت: خوشبختانه از زمانی که مسئولیت کمیته بین الملل را برعهده گرفته ام تمامی برنامه های تیم های ملی در سطح بین الملل انجام شد و این در حالی بود که فدراسیون با محدودیت ها و فشارهای جانبی مواجه بود.

وی با بیان اینکه تمامی برنامه های افشین قطبی پیش از جام ملتهای آسیا برای آماده سازی تیم ملی به مرحله اجرا درآمد، یادآور شد: ایشان ابتدا درخواست اردوی اتریش را داشتند و اینکه اردوی تیم ملی در شرایط آب و هوایی ویژه ودر ارتفاع 700 متر از سطح دریا برگزار شود که این درخواست با وجود تمامی مشکلات با رایزنی های فدراسیون انجام گرفت و خوشبختانه سه بازی تدارکاتی مناسب مقابل تیم های لاتزیو، ستاره سرخ بلگراد و ... انجام دادیم که در نوع خودش کم نظیر بود.

وی اضافه کرد: قطبی برای روزهای 4 و 7 سپتامبر درخواست دو بازی با تیم های شرق آسیا را داشت که توانستیم با بهترین تیم های شرق آسیا یعنی چین و کره جنوبی بازیهای تدارکاتی را در نظر بگیریم.

ترابیان با بیان اینکه قطبی یکماه پیش از بازیهای جام ملتهای آسیا خواستار یک بازی پرسروصداوجنجالی برای جلب توجه به تیم ملی را خواستار شده بود، اظهار داشت: خوشبختانه با رایزنی های کمیته بین الملل توانستیم برای اولین بار بازی مقابل برزیل را ترتیب دهیم که این مسابقه نقطه قوت کمیته بین الملل در سال گذشته بود.

وی با بیان اینکه برگزاری اردوی قطر و دیدارهای تدارکاتی در این کشور نیز برنامه کاملی را برای تدارک تیم ملی فراهم کرد و تصور نمی کنم چنین تدارکاتی تاکنون در فوتبال ملی ما سابقه داشته باشد.

سرپرست کمیته بین الملل با بیان اینکه برای تیم امید هم در حد توان و بضاعت فدراسیون تلاش کردیم و دیدارهایی را برای این تیم نیز در نظر گرفتیم، اظهار داشت: اعزام تیم امید به تورنمنت ویتنام، برگزاری دیدار با آفریقای جنوبی و دو دیدار رفت و برگشت با لهستان برنامه های تدارکاتی نسبتا خوبی پیش از بازیهای آسیایی بود که تصور می کنم در حد توان و زمانی که در اختیار داشتیم توانستیم تدارکات خوبی را برای تیم امید در نظر بگیریم.

وی در خصوص دیدارهای لغو شده تیم ملی و دلایل لغو این بازیها اظهار داشت: تنها دیدار برگزار نشده تیم ملی مسابقه با نیجریه بود که این مسابقه هم از سوی نیجریه ای ها لغو شد و فدراسیون به دنبال جریمه برگزار نشدن این مسابقه است ضمن اینکه دیدار با اکوادور نیز به دلیل تقاضای کمیته فنی و با درخواست باشگاهها برگزار می شد.

ترابیان در خصوص برگزار نشدن دیدار مورد نظر فدراسیون با تیم ملی اسکاتلند نیز اظهار داشت: این مسابقه به دلیل عدم همکاری صدا و سیما در پخش تلویزیونی مسابقه انجام نشد و متاسفانه اسپانسر این مسابقه نیز از این بابت متحمل خسارت های مادی زیادی شد.