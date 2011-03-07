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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

یادمان شهید "ناصر فضلی" در گرگان رونمایی شد

یادمان شهید "ناصر فضلی" در گرگان رونمایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: یادمان شهید "ناصر فضلی" از فارغ التحصیلان رشته شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح بمنظور نکوداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و به جهت گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت اجرا شد.
 
لازم به ذکر است که شهید ناصر فضلی برآبادی ورودی 77 رشته شیلات دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبیعی گرگان و فارغ التحصیل سال 1381 است.

وی  در تاریخ چهاردهم اسفند 1386 در درگیری با اشرار مسلح در محوربندان زابل به شهادت رسید.

علاوه بر این دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب کاروان 40 نفره،  صبح دوشنبه  با عزیمت به مشهد مقدس و زیارت بارگاه امام هشتم، در مراسم سومین سالگرد شهید ناصر فضلی برآبادی از فارغ التحصیلان رشته شیلات ورودی 77 دانشگاه شرکت خواهند کرد.
 
توقف در آبشار پارک جنگلی گلستان، بازدید از موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی، زیارت بارگاه امام رضا(ع)، حضور در بهشت رضا و مزار دو تن از شهدای دانشگاه به نامهای ناصر فضلی و ابوالقاسم توکلی مقدم و حضور در منزل شهید فضلی و برگزاری دعای توسل از دیگر برنامه های این سفر دو روزه خواهد بود.
کد مطلب 1268778

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