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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

واردکننده مواد مخدر به زندان در کرج به حکم اعدام محکوم شد

کرج - خبرگزاری مهر: دادگستری کل استان البرز فردی را که شیشه به داخل زندان وارد کرده بود، به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، چهاردهم اسفندماه سال جاری، طی جلسه دادرسی که در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد، فردی به نام آیت ق به جرم وارد کردن 116 گرم شیشه به داخل زندان به اعدام محکوم شد.

این فرد که به اتهام مظنون به قتل در زندان رجایی شهر به سر می برد با جاسازی 116 گرم شیشه داخل دمپایی در حین بازگشت به داخل بند مورد بازرسی بدنی قرار گرفت که از وی تعداد دو بسته به مقدار یاد شده کشف و ضبط شد.

صفری دادرس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج در خصوص این پرونده گفت: در سطح استان البرز، این اولین پرونده شیشه است که با این مقدار در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج مطرح شده است.

کد مطلب 1268781

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