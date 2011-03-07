شش گروه همیار زنان در استان قزوین فعال شد

نسرین حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این دفتر با هدف ارائه خدمات حمایتی، آموزشی، روانشناختی، فنی و حرفه ای با هدف ایجاد فرصت های برابر اجتماعی و رفاه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند راه اندازی شده است.



وی افزود: هدف اصلی دفتر امور زنان و خانواده اجرای برنامه های توانمند سازی در قالب طرح های گوناگون است که یکی از این طرح ها، تشکیل گروه های همیار است.



حبیبی تصریح کرد: هدف از تشکیل این گروه ها مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و ارتقاء سطح توانایی ها و افزایش سطح خودآگاهی و خوداتکایی خانواده و در نتیجه خارج شدن زنان از چرخه حمایت و قطع مستمری است.



وی یادآور شد: در سال جاری شش گروه همیار جدید تأسیس شده است که دو گروه خیاطی و آرایشگری در شهرستان قزوین، دو گروه قالیبافی در تاکستان و دو گروه ساخت و تولید وسایل کمک توانبخشی و پخت نان سنتی در ضیاءآباد تاکستان است که در حال فعالیت هستند.

کارشناس دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی استان خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های توانمند سازی این دفتر، اشتغال فردی است که از طریق پرداخت سرمایه کار یا وام بلاعوض برای اشتغال خانگی و نیز کاریابی خانواده ها صورت می گیرد که در سال جاری 123 خانوار از این طریق بازتوان شده اند.



حبیبی گفت: پرداخت مستمری به دو هزار و 51 خانوار تحت پوشش، نظارت مستمر بر نحوه عملکرد مراکز غیردولتی و پایش یک هزار و200 پرونده خانواده های تحت پوشش از دیگر فعالیت های این دفتر در سال جاری است.



وی افزود: تشکیل کلاس های آموزشی بازاریابی، تشکیل تعاونی ها در اداره تعاون استان برای آموزش زنان سرپرست خانوار و همچنین اجرای دوره کارگاه آموزشی کشوری با عنوان های اصول نظارت بر نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف در آبان ماه و کارگاه بهداشت روانی در خانواده در بهمن ماه سال جاری را می توان از دیگر اقدامات این دفتر عنوان کرد.



حبیبی یادآورشد: دفتر امور زنان و خانواده هشت هزار و400 قوطی شیر خشک بین کودکان شیرخوار خانواده های نیازمند توزیع و به فرزندان خانواده های تحت پوشش 144 مورد کمک هزینه دانشجویی پرداخت کرده است.

این کارشناس امور بانوان تاکید کرد: در سال جاری 387 مددجوی این دفتر برای برخورداری از تسهیلات بیمه روستایی و عشایری به کارگزاری ها معرفی شده اند و 83 خانواده دارای فرزند چند قلو نیز مورد حمایت این دفتر قرار گرفتند و 30 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت عنوان طرح رضای جانان به مشهد مقدس اعزام شدند.



حبیبی در پایان تصریح کرد: امسال با برگزاری برنامه های آموزشی گروهی توسط مراکز غیردولتی برای مددجویان تحت پوشش به سه مرکز غیردولتی هم کمک بلاعوض پرداخت شده است.