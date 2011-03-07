آمادگی جوانان هلال احمر برای تکریم 22 میلیون مسافر نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد جعفریان صبح دوشنبه در مراسم آغاز طرح امداد و نجات نوروزی هلال احمر با بیان اینکه در سال نو 11 طرح راهنمای مسافرین نوروزی اجرایی می‌شود، گفت: ایجاد 450 خیمه نمازخانه در راه‌آهن، ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها با حضور 15 هزار جوان داوطلب هلال احمر و همچنین توزیع 500 هزار بسته اقلام امدادی و غذایی برای خودروهای سواری همراه با پیام‌های امدادی از مهمترین برنامه‌های سازمان جوانان هلال احمر است.

وی افزود: در ایام تعطیلات نوروز دو میلیون بطری آب معدنی همراه با بسته‌هایی حاوی اطلاعات امدادی، مقابله با بحران و راهنمای گردشگری به مسافران نوروزی توزیع می‌شود.

جعفریان از ایجاد سامانه 6427-021 ویژه مسافران نوروزی خبر داد و افزود: مسافران پس از تماس با این سامانه با صدای هنرمندان ماندگار اطلاعات کاملی از نقاط پرحادثه کشور، کمک‌های اولیه و امدادی، اطلاعات گردشگری و ... مطلع می‌شوند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر اظهار داشت: در طرح امداد و نجات نوروزی هر روز روزنامه دو برگی حاوی اطلاعات مقابله با حوادث، جلوگیری از بروز حوادث،‌ سرگرمی و .. در پست‌های راهنمایی مسافرین توزیع می‌شود.