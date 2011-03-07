فرش گلستان شناسنامه دار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح دوشنبه در جلسه کمیته فرش استان افزود: هم اکنون حدود 70 هزار نفر در استان به بافت فرش دستباف اعم از قالی، قالیچه، گبه و فرش بزرگ پارچه مشغول هستند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 20 تا 30 هزار متر مربع فرش در استان بافته و بیش از شش هزار متر مربع آن به خارج صادر می شود تصریح کرد: با هدف آموزش صحیح بافت فرش از سال 84 تاکنون، 162 دوره بهبافی در استان برگزار و شش هزار و 579 نفر این دوره ها را گذرانده اند.

وی با تاکید بر اینکه از سال 84 تاکنون، چهار هزار و 893 نفر از بافندگان فرش با معرفی این سازمان به تامین اجتماعی، بیمه شده اند خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات به قالی بافان، اعزام تولید کنندگان فرش به نمایشگاههای بین المللی، برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف و افتتاح مجتمع تولید تابلو فرش بخشی از فعالیت های انجام شده در بخش فرش استان است.

مسئول بخش بازرگانی گلستان با اشاره به برنامه های این سازمان نیز یادآور شد: افزایش سطح زندگی و منزلت شاغلان فرش، پرداخت تسهیلات به قالی بافان و ادامه روند معرفی آنها به بیمه، ساماندهی و بستر سازی برای توسعه فرش دستباف از طریق ایجاد مجتمع های تولیدی از جممله برنامه هاست.

کهنسال بیان داشت: صدور مجوز برای متقاضیان جواز تاسیس و تشکیل اتحادیه های صنفی در بخش فرش، نظارت بر عملکرد شرکت های تعاونی فرش و افزایش سهم صادرات استان در این بخش، برخی از برنامه های این سازمان برای توسعه صنعت فرش در گلستان است.

در جلسه کمیته فرش استان همچنین گزارشی از شیوه واگذاری امور فرش از دستگاههای مرتبط (در سال 1384) به سازمان بازرگانی ارائه و همچنین تصمیماتی برای حمایت از شاغلان این بخش گرفته شد.