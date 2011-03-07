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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

10 وزنه بردار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

10 وزنه بردار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

سرمربی تیم‌های ملی وزنه برداری ایران 10 وزنه بردار را برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا به اردو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش باقری پس از پایان رقابت‌های وزنه برداری جام نامجو که روز جمعه در رشت به پایان رسید، 10 وزنه بردار را برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا معرفی کرد.

برپایه این گزارش، مجید عسگری در 56 کیلوگرم، مرتضی رضاییان در 69 کیلوگرم، کیانوش رستمی و سهراب مرادی در 85 کیلوگرم، کیا قدمی و یاسین باقری در 94 کیلوگرم، حامد مجیدی و یاسر دادوند در 105 کیلوگرم و بهداد سلیمی و بهادر مولایی در فوق سنگین، 10 وزنه برداری هستند که ترکیب نهایی تیم ملی وزنه برداری کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا از میان آنها مشخص خواهد شد.

رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از 16 تا 29 فروردین ماه سال 90 در "تانگ لینگ" چین برگزار می شود و کوروش باقری تا قبل از اعزام تیم ملی کشورمان به چین، اسامی هشت وزنه بردار نهایی را برای کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ارسال خواهد کرد.

کد مطلب 1268787

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