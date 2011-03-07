گشایش 3 نمایشگاه فرهنگی هنری در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بازارچه خیریه عیدونه با هدف تشویق دانشجویان و دانشگاهیان برای مشارکت در فعالیت‌های خیریه و کمک به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، ایجاد فضای شاد و اهدای کمکهای فرهنگی به کودکان مبتلا به سرطان از سوی کانون دانشجویی آینه بر پا شده است.

در این نمایشگاه 13 غرفه از جمله معرفی کانون آینه، قرآن و خط، کارت جعبه ساعت، غرفه آشپزی، مسابقه، فرفره، غرفه IT ، عکاسی، غرفه شما، آینه قاب تخم مرغ، فال و کاریکاتور برای بازدید علاقمندان دایر شده و افراد هنگام خرید مبلغی را تحت عنوان کمک برای حمایت در امور خیریه اعطا می کنند.

نمایشگاه "عیدونه" تا 18 اسفند ماه جاری از ساعت 10 صبح تا 16 بعد از ظهر در ساختمان آموزش کل قدیم برای بازدید علاقمندان دایر است.

همچنین نمایشگاه دیگری تحت عنوان "نمایشگاه عکس هیروشیمای کردستان " به مناسبت بزرگداشت شهدای بمباران شیمیایی حلبچه سردشت، مریوان، دالاهو، نودشه و سایر مناطق کردستان توسط رژیم بعث صدام از سوی هیئت موسس زاگرس مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز در پاویون تالار وحدت این دانشگاه دایر شده است.

در این نمایشگاه بیش از 60 قطعه عکس و پوستر از بمباران شیمیایی مناطق مذکور از سوی رژیم بعثی عراق و حمایت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از این عزیزان برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه عکس "هیروشیمای کردستان" نیز تا 16 اسفند ماه جاری از ساعت 10 صبح تا 16 بعد از ظهر برای بازدید علاقمندان دایر است.

نمایشگاه "نمایشگاه کتاب" نیز از سوی کانون آذربایجان شناسی مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز در نگارخانه شهید آوینی این دانشگاه گشایش یافته است.

در این نمایشگاه بیش از 600 عنوان کتاب در زمینه های مختلف از جمله اجتماعی، ادبی، رمان، هنر، کودک ، فلسفه و زبان شناسی برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه نیز تا 21 اسفندماه از ساعت 9 صبح تا 16 بعد از ظهر برای بازدید علاقمندان بر پا شده است.

این سه نمایشگاه با همکاری دانشجویان و مدیران از سوی کانون های فرهنگی و هنری مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه تبریز برگزار شده است.