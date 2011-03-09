درآمد؛ مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: "درآمد" یک مجموعه 6 جلدی از مجموعه مقالات نخستین همایش علمی"درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران" است که اسفندماه سال87 برگزار شده است. ابراهیم کلانتری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، تدوین این مجموعه را انجام داده است و ویراستاری این پروژه بر عهده کوروش گوهریان بوده است.

جلد اول این مجموعه، شامل مقالات و موضوعات سیاسی است که فصل‌های آن بعد از پیشگفتار به ترتیب شامل دو بخش سیاست داخلی و سیاست خارجی است. عناوین مقالات بخش سیاست داخلی به ترتیب عبارت‌است از: "آزادی در نظام جمهوری اسلامی"، "توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی"،" سمت و سوی تحولات سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران"،" گفتمانهای حاکم بر دولتهای جمهوری اسلامی"، "نوسازی سیاسی و شکل‌گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران"، "مدیریت هشت سال دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ابرقدرتها علیه ایران"، "در‌آمدی بر مبانی امنیت عمومی در نظام جمهوری اسلامی" و" مروری بر تحولات و پیشرفت نیروی انتظامی از تاسیس تا کنون".

"چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، " سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از انطباق تا ادغام"، " مبانی و محورهای استقلال سیاسی نظام اسلامی در منظر امام خمینی(ره)"، " برخورد تمدنها یا برخورد با نظام سلطه"، "ایران، ملل مسلمان و نظام سلطه بر جهان"، "عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال راهبردهای آمریکا"، "بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بر حزب‌الله لبنان"، " تاثیر انقلاب اسلامی بر گفتمان فرهنگی مسلمانان جهان" و " انقلاب اسلامی و تزلزل در سیطره جهانی غرب" عناوین مقالات بخش سیاست خارجی جلد اول مجموعه "درآمد" هستند. جلد اول مجموعه "درآمد" با 479 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 9000 تومان منتشر شده است.

جلد دوم این مجموعه به موضوع علم و فرهنگ اختصاص دارد و شامل مقالاتی از حسن بنیانیان، علی‌اکبر صبوری، سعید زیباکلام، وحید جلیلی و... است که با 466 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 8500 تومان منتشر شده است.

موضوع جلد سوم مجموعه "درآمد" مسائل اقتصادی است که مقالاتی از سید مرتضی نبوی، حمید بهبهانی، سعید زرندی، اکبر ترکان و ... را شامل می‌شود. این کتاب با 357 صفحه، شمارگان 1500 صفحه و قیمت 7000 تومان منتشر شده است.

چهارمین کتاب از مجموعه "درآمد" با پرداختن به مسائل اجتماعی شامل مقالاتی چون "جایگاه و نقش زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی کشور"، "جلوگیری از روند بی سابقه افزایش جمعیت و کنترل موالید کشور"، "تحولات ورزش زنان پس از پیروزی انقلاب" و ... از پژوهشگرانی چون مظفر صادقی، قربانعلی سبکتگین یزدی، مریم کوشکی جهرمی و ... است. این کتاب با 422 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

جلد پنجم این مجموعه با زیرعنوان حقوق و قضا، شامل مقالاتی است که با این موضوع در نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران عرضه شده است. " حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران"، " توسعه قضایی و نظام زندان"، "توسعه قضایی و حقوق شهروندی زندانیان" و ... نمونه‌ای از مقالات مذکور است. این کتاب با 447 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 8500 تومان منتشر شده است.

ششمین و آخرین کتاب این مجموعه شامل سخنرانیها و چکیده مقالات ارائه شده در همایش مذکور است. این کتاب شامل سه بخش سخنرانیها، چکیده مقالات و ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی است. "‌کارنامه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران" از آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، "مروری بر کارنامه سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی" از دکتر منوچهر متکی و " مروری بر کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه بازرسی و نظارت" از حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی نمونه‌ای از سخنرانیهای موجود در متن این کتاب است.

در بخش چکیده مقالات نیز، مقالاتی از دکتر محمدرضا مرندی، دکتر سید یحیی رحیم صفوی، محسن سلیمانی، دکتر منوچهر محمدی و... درج شده است. این کتاب با 345 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 7000 تومان منتشر شده است.