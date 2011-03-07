شیوه جذب داوطلبان هلال احمر ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه پیش از ظهر دوشنبه در نشست آغاز طرح امداد و نجات نوروزی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا گروه زیادی از داوطلبان حق‌ عضویت را پرداخت نمی کنند و تنها برای دریافت کارت عضویت عضو می‌شوند، گفت: چرخه ورود و خروج نیروی انسانی در هلال احمر مناسب نبود و نیاز به بازتعریف داشت. هم اکنون براساس برنامه های تدوین شده داوطلبان در سال آینده به سه گروه عادی، فعال و ویژه تقسیم می‌شوند و اعضای داوطلب هم باید حتماً حق عضویت را پرداخت کنند.

وی افزود: فروردین ماه سال آینده آیین نامه حضور داوطلبان در فعالیت‌های جمعیت هلال احمر ابلاغ می شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر ضعیف بودن بخش آموزش عمومی در هلال احمر گفت: آموزش عمومی تا کنون موفق نبوده است و مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر در 12 سال گذشته تنها یک شعبه در تهران و هزار و 500 نفر فارغ‌التحصیل داشته است در حالی که در سال جاری این مرکز تقویت شده و مجوز ایجاد شعب و 11 مرکز استان را اخذ کرده و برخی از شعب تا 400 نفر پذیرش نیرو دارند.

وی افزود: سعی می کنیم تا پایان سال 90 تمامی مراکز استانها به موسسه آموزش عالی مجهز شوند.

وی در مورد آموزش‌های عمومی گفت: در سال آینده با تخصیص بودجه بیشتر و استفاده از ابزارهای مختلف سعی می‌کنیم آموزش‌های عمومی را تقویت کنیم.

فقیه اظهار داشت: پیش از این برنامه هلال احمر برای آموزش عمومی 550 هزار نفر برنامه ریزی کرده بود ولی سعی می‌کنیم در سال 90 این آمار را سه برابر کرده و در سال 92 به 10 برابر افزایش دهیم.