شناسایی 17 تغییر ژنتیکی عامل بروز حملات قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، 167 کلینیک و موسسه تحقیقاتی از اروپا، آمریکا و کانادا به سرپرستی دانشمندان دانشگاه لچستر در قالب پروژه ای با عنوان CARDIoGRAM توانستند 17 تغییر ژنتیکی جدید را کشف کنند این تغییرات ژنتیکی سبب افزایش خطر لختگی خون و انسداد شریانها می شوند و این دو مورد، عامل اصلی سکته و حملات قلبی هستند این یافته ها آگاهی دانشمندان را از فاکتورهای ژنتیکی بیماریهای قلبی دوبرابر کرده است.

مطالعات پیشین نشان می داد که با رعایت یک سبک زندگی سالم برای مثال با انجام فعالیتهای فیزیکی، بهبود رژیم غذایی و ترک سیگار می توان از بیش از 40 درصد از موارد بیماریهای قلبی پیشگیری کرد، اما حدود 50 درصد از خطرات بیماریهای قلبی در اثر فاکتورهای ژنتیکی هستند.

بیماریهای قلبی و شریانی بزرگترین عامل مرگ در جهان هستند و سالانه سبب حدود 12 درصد از مرگها را در دنیا شامل می شوند.

بیماری قلبی شریان اکلیلى (CAD) در هر سال سبب مرگ بیش از 90 هزار نفر در انگلیس می شود.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله "نتیچر ژنتیک" منتشر کرده اند با جمع آوری اطلاعات مربوط به DNA بیش از 140 هزار شرکت کننده شامل 50 هزار مورد متاثر از بیماری CAD از سراسر دنیا به این کشف دست یافتند.

در این تحقیقات 13 منطقه جدید DNA محتوی ژن شناسایی شدند که با این بیماری ارتباط داشتند از این تعداد تنها 3 منطقه ژنتیکی مربوط به فاکتورهای معمولی خطر بیماریهای قلبی مثل کلسترول بالا، فشار خون، دیابت، مصرف سیگار و چاقی مرتبط بودند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، در تحقیقات دیگری با نام C4D که در "کنسرسیوم بین المللی بیماری ژنتیکی شریان اکلیلی قلبی" انجام شد با بررسی 70 هزار نمونه DNA ، پنج فاکتور خطر ژنتیکی مرتبط با این بیماری کشف شد.