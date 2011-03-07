نمایش تابلوهای خوشنویسی میرعماد در موزه رضا عباسی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن بهار و عید نوروز نمایشگاهی از آثار میرعماد، در تاریخ دوشنبه 23 اسفند در موزه رضا عباسی برپا می‌شود. برخی از این آثار برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته می شوند.

در این نمایشگاه 16 تابلو‌ی خوشنویسی از آثار میرعماد که از مشهورترین خوشنویسان تاریخ هنر ایران است و توانست پایه خط نستعلیق را چنان مستحکم کند که تمام صاحب نظران خطوط اسلامی آن را عروس خطوط نامیدند.

همچنین موزه رضا عباسی در ایام نوروز پذیرای علاقمندان و مسافران است. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به موزه رضا عباسی واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید‌خندان، پلاک 892 مراجعه و یا با شماره تلفن 88513002 تماس بگیرند.