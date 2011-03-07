بازیکن فرانسوی تیم بسکتبال راه و ترابری قم مسلمان شد

حسن افکار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: کلود مارکوس بازیکن فرانسوی تیم راه و ترابری قم شامگاه یکشنبه در بیت آیت الله علوی گرگانی به دین مبین اسلام مشرف شد.



این بازیکن فرانسوی از نیم فصل دوم برای تیم راه و ترابری قم بازی می‌کند که واتاری مارش امریکایی در گارد رأس با شماره 8 و کلود مارکوس در پست چهار با شماره 15دو بازیکنان خارجی تیم راه وترابری قم هستند.



بانک سامان تیم قدرتمندی شده است



مدیرعامل باشگاه راه و ترابری قم همچنین در آستانه بازی تیمش در برابر بانک سامان در هفته نوزدهم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور که ساعت 16 امروز دوشنبه در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود گفت: تیم بسکتبال بانک سامان با توجه به خرید دو بازیکن خارجی تیم خوب و قدرتمندی است که بر روند نتیجه گیری این تیم تأثیرگذار بوده است.



وی ادامه داد: این تیم به طور جدی از طریق مجموعه بانک سامان مورد حمایت قرار می‌گیرند و با توجه به اینکه در حال حاضر مسائل مالی نقش بسزایی در نتیجه گیری یک تیم می‌تواند داشته باشد و اگر تیمی دگیر مشکلات مالی نشود می‌تواند نتایج بهتری را کسب کند.



افکار اظهار داشت: هم اکنون وضعیت جسمی و فنی تمام بازیکنان راه و ترابری قم برای بازی در برابر بانک سامان بسیار خوب است و با توجه به مشکلات و دغدغه‌های مادی بازیکنان این تیم امیدوارم بتوانیم در بازی در مقابل بانک سامان پیروز باشیم.



شایان ذکر است در حال حاضر تیم راه و ترابری قم با 17 بازی، 12 برد و 29 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر کشور و بانک سامان نیز 18 بازی، دو برد و 18 امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد.



دو دیدار تیم راه و ترابری قم و بانک سامان امروز دوشنبه ساعت 16 در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان برگزار می‌شود.