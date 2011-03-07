کرمان با تمام امکانات آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری کرمان اظهارداشت: استان کرمان با توجه به پتانسیلهای بالای گردشگری همه ساله مورد توجه میهمانان نوروزی قرار گرفته است.

وی افزود: مسئولان استان کرمان باید از تمام امکانات موجود در منطقه خود استفاده کنند تا شرایط برای استقبال مناسب از میهمانان نوروزی فراهم شود.

نجار در ادامه خاطر نشان کرد: ستاد تهیسلات نوروزی در تمامی شهرستانها باید فعال باشد و فرمانداران در راستای کنترل دقیق قیمتها، نظارت بر اماکن اقامتی و رستورانها دقت بالایی داشته باشند.

استاندار کرمان ادامه داد: مهمترین مسئله توجه به بهداشت عمومی در اماکن مورد استفاده شهروندان است و در این راستا از کوچکترین اقدامی نباید دریغ شود.

نجار ادامه داد: دسترسی آسان مسافران به امکانات نیز از مهمترین شاخصه های ارزیابی عملکرد فرمانداران در این ایام است.

وی بر نظارت کامل بر قیمتها در بازار در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد افرد سود جو از بالا رفتن تقاضای برخی کالاها در جامعه سوء استفاده کنند.

وی خواستار معرفی ظرفیتهای بالای استان کرمان به میهمانان نوروزی شد و گفت: معرفی پتانسیلهای گردشگری و فرهنگی و اجتماعی استان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.