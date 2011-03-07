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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

استاندار کرمان:

کرمان با تمام امکانات آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

کرمان با تمام امکانات آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به آمادگی کرمان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی گفت: تمام امکانات موجود در استان برای ایجاد بهترین شرایط برای میهمانان نوروز بکار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری کرمان اظهارداشت: استان کرمان با توجه به پتانسیلهای بالای گردشگری همه ساله مورد توجه میهمانان نوروزی قرار گرفته است.

وی افزود: مسئولان استان کرمان باید از تمام امکانات موجود در منطقه خود استفاده کنند تا شرایط برای استقبال مناسب از میهمانان نوروزی فراهم شود.

نجار در ادامه خاطر نشان کرد: ستاد تهیسلات نوروزی در تمامی شهرستانها باید فعال باشد و فرمانداران در راستای کنترل دقیق قیمتها، نظارت بر اماکن اقامتی و رستورانها دقت بالایی داشته باشند.

استاندار کرمان ادامه داد: مهمترین مسئله توجه به بهداشت عمومی در اماکن مورد استفاده شهروندان است و در این راستا از کوچکترین اقدامی نباید دریغ شود.

نجار ادامه داد: دسترسی آسان مسافران به امکانات نیز از مهمترین شاخصه های ارزیابی عملکرد فرمانداران در این ایام است.

وی بر نظارت کامل بر قیمتها در بازار در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد افرد سود جو از بالا رفتن تقاضای برخی کالاها در جامعه سوء استفاده کنند.

وی خواستار معرفی ظرفیتهای بالای استان کرمان به میهمانان نوروزی شد و گفت: معرفی پتانسیلهای گردشگری و فرهنگی و اجتماعی استان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 1268796

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