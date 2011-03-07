4.5 میلیون نفر از نیازمندان کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی محمد ذوالفقاری ظهر دو شنبه در مراسم تجلیل از مراکز درمانی نمونه طرف قرار داد کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: یک میلیون و 800 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) را زنان و دختران تشکیل می دهند که از این جمع حدود یک میلیون و 60 هزار نفر آن ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.

وی بیان داشت: 300 هزار یتیم تحت پوشش این نهاد انقلابی هستند که در سال جاری 100 میلیارد تومان به آن ها کمک شده است و یکی از برنامه های کمیته امداد حضرت امام (ره) در این بخش جلب مشارکت های مردمی است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه سالخوردگی، فوت سرپرست و بیماری و از کارافتادگی از ویژگی های افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: از تعداد افراد تحت پوشش سه میلیون نفر آن ها تحت پوششش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند که روزانه 327 میلیون تومان برای درمان آن ها هزینه می شود.

ذوالفقاری با اشاره به شمار مراکز درمانی طرف قرار داد کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: بیش از 12 هزار مرکز درمانی در سطح کشور با کمیته امداد قرار داد بسته اند و در حال خدمات رسانی به افراد نیازمند هستند و هزار 500 پزشک خانواده نیز در سطح کشور در این مراکز فعال هستند.

وی با اعلام اینکه 1.5 میلیون نفر جمعیت بیمه شده کمیته امداد امام خمینی (ره) در روستاها زندگی می کنند، بیان داشت: 5 هزار نفر از این تعداد افراد بیمه شده از بیماری صعب العلاج رنج می برند.

ذوالفقاری با اعلام اینکه 70 درصد از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپرست خانوار و بی سواد هستند که برای خدمت رسانی و اطلاع از بیماری های خود نیاز مند حمایت و هدایت هستند.

وی در ادامه با اشاره به تامین بیمه های مکمل برای مددجویان یادآور شد: تا کنون در بخش تامین مکمل برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) 17میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور به پرداخت بسته های حمایت اجتماعی به افراد تحت پوشش اشاره کرد و افزود: 120 هزار نفر از مددجویان از خدمات امداد در بخش بسته های حمایت اجتماعی بهره مند شده اند.

وی به سیاست های جدید کمیته امداد برای خدمات رسانی به مددجویان تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و یادآور شد: استفاده از توان مددجو برای رفع و حل مشکل، توانمند سازی خانوارها، جلب مشارکت مردم در حل مشکل فقر، تجهیز و استفاده از رویکرد های نو برای خدمت رسانی از جمله سیاست جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح کشور است که این طرح با موفقیت بسیاری همراه بوده است.

در پایان مراسم از مراکز نمونه طرف قرار داد با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد و چند برنامه فرهنگی و هنری نیز برگزار شد.