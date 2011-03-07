فریضه امر به معروف و نهی از منکر اولویت بندی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان عصر یکشنبه در همایش تذکر لسانی در کرمان اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین فریضه های اسلام برای ایجاد اصلاح در جامعه است که می تواند در ایجاد جامعه ای سالم نقش تعیین کننده داشته باشد.

وی اجرای امر به معروف و نهی از منکر را در زمینه های مختلف کارآمد دانست و گفت: با این وجود اولویت بندی در انجام این فریضه بسیار ضروری است.

وی استفاده از افراد مناسب و آگاه و انتخاب زمان و مکان مناسب برای تذکر لسانی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در صورت عدم رعایت این نکات امر به معروف در برخی مواقع نتیجه عکس می دهد.

وی مدیران ادارات را به رعایت دقیق قوانین اداری فرا خواند و گفت: نظارت صحیح برای جرای قوانین در ادارات خود نوعی امر به معروف است که باید با دقت انجام شود و درنهایت موجب افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

امام جمعه کرمان اضافه کرد: امروز دشمنان با هجمه های فرهنگی می خواهند به جامعه ایران ضربه بزنند و همین فریضه امر به معروف و نهی از منکر می تواند در مقابله با این هجمه بسیار موثر باشد.

وی نظام جمهوری اسلامی در ایران را معروفی بزرگ در عصر حاضر دانست که هم اکنون به الگویی برای سایر جوامع اسلامی تبدیل شده است.