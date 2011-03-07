به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمال‌الدین صمصام شریعت صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به احداث 88 هزار واحد مسکون مهر در استان اصفهان افزود: باید در نظر داشت که در حال حاضر در زمینه احداث واحد مسکن مهر در سطح کشور استان اصفهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: واحدهای مسکونی مهر در شهرهای فولادشهر و شهرضا تا پایان سال جاری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه با بهره‌برداری از 20 هزار واحد مسکن مهر حدود 80 هزار نفر اسکان می یابند، اظهار داشت: برای افتتاح این پروژهها، باید برنامه‌ریزی دقیقی کرد و رسانه ها با اطلاع رسانی شفاف و دقیق به مردم آگاهی دهند.

وی اضافه کرد: تاکنون شرکتهای خدمات رسان مانند آب و فاضلاب، برق و گاز اقدامات خوبی در این بخش انجام داده اند.

صمصام شریعت با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استان اصفهان به دو هزار و 800 میلیارد ریال افزایش یافته است، بیان داشت: این افزایش به دلیل حمایت دولت بوده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به رویکرد عمرانی دولت عدالت محور اعتبارات عمرانی سال 89 تنها دو هزار و 200 میلیارد ریال بود، تصریح کرد: این در حالیست که با افزایش 600 میلیاردی در این اعتبارات میزان کل اعتبارات عمرانی استان به دو هزار و 800 میلیارد ریال رسید.

معاون عمرانی استاندار اصفهان تاکید کرد: این میزان اعتبارات به غیر از اعتبارهای ملی و تبصره ها، مربوط به لایحه قانون بودجه 90 است.