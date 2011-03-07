به گزارش خبرگزاری مهر، ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی و شاگرد و همکار پژوهشی ژاک لکان بود و از فروید و نیچه و مارکس سخت تأثیر گرفته بود.
این کتاب راهنمایی است مقدماتی بر آرای دلوز درباره سیاست. بحثها و دیدگاههای دلوز در سیاست و نظریه سیاسی او باعث به وجود آمدن دیدگاههای رقیبی شده و مباحثی جدی را به دنبال داشته است.
این دیدگاههای رقیب و مقایسه آن با آنچه نظریه سیاسی دلوز نامیده میشود در این کتاب مورد توجه بوده اند. تکثرگرایی، فردگرایی، روابط قدرت و دولت از موضوعاتی هستند که دیدگاه دلوز درباره آنها در این اثر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
دلوز در سال ۱۹۶۸، پایاننامه دکتریاش را که شامل یک بخش بزرگ تحت عنوان "تفاوت و تکرار" و یک بخش کوچک به نام "اسپینوزا و مسئله بیان" میشد، منتشر کرد. دلوز معتقد است فلسفه، چیزی نیست جز نقشهنگاری جغرافیایی، جهت راهیابی به مقصود.
این کتاب اوایل سال آینده میلادی از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم منتشر میشود. نویسنده کتاب ناتان وایدر است.
