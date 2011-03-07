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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

سازمان کنفرانس اسلامی نشست فوق العاده برگزار می کند

سازمان کنفرانس اسلامی نشست فوق العاده برگزار می کند

دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی از برگزاری نشست فوق العاده این سازمان برای بررسی تحولات لیبی در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که با نگرانی بسیار خشونت ها در لیبی که منجر به تلفات انسانی بسیاری شده است را دنبال می کند.

در ادامه بیانیه آمده است که این سازمان روز سه شنبه نشست فوق العاده ای را برای بررسی اوضاع لیبی در "جده" برگزار خواهد کرد.

در همین راستا "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از اعضای این سازمان و نهادهای امدادرسانی بین المللی خواست که به هزاران آواره لیبیایی که از کشور خود به سوی کشورهای همجوار فرار کرده اند کمک های ضروری اعطا کنند.

کد مطلب 1268803

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