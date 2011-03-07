تحویل 31 ست تجهیز اتاق فرماندهی مدیریت بحران به استانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه روز دوشنبه در مراسم آغاز طرح امداد نوروزی از ایجاد سامانه 3000147 خبر داد و افزود: مردم با ارایه شهر مبدا و مقصد به این سامانه می توانند با بازگشت اس ام اس آدرس پایگاههای امداد و نجات را در مسیر خود دریافت کنند.

وی افزود: امروز 4 مینی لودر، 144 دستگاه آمبولانس، 64 خودروی نجات، 146 موتورسیکلت ویژه، 11 کانکس ویژه، 135 ست اطفای حریق به پایگاه‌های امداد و نجات کشور تحویل شد.

فقیه با بیان اینکه بودجه هلال احمر برای تامین ست های اطفا حریق تامین نشده است، گفت: هلال احمر با بودجه داخلی خود به دلیل اهمیت اطفا به موقع حریق، 135 ست اطفای حریق را تهیه کرده و به استانها تحویل داده است تا بتواند به موقع آتش سوزی خودروها در جاده‌ها را خاموش کند.

وی با بیان اینکه تمامی استانها و شهرهای کشور باید دارای اتاق مدیریت بحران باشند، گفت: امروز 31 ست EOC (تجهیزات اتاق فرماندهی مدیریت بحران) به استانها تحویل شد.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در طرح امداد و نجات نوروزی 260 پایگاه ثابت مشغول ارایه خدمات هستند، گفت: در این طرح 297 پست موقت، 239 پست سیار همراه با 15 هزار امدادگر و 12 فروند بالگرد جاده‌های کشور را برای مسافران نوروزی پوشش می‌دهند.

وی گفت: هلال احمر توانایی اسکان اضطراری 140 هزار مسافر نوروزی و همچنین درمان اضطراری 50 هزار مسافر را دارد که نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.

فقیه از موافقت رئیس جمهور با اختصاص اعتبارات لازم برای تجهیز هلال احمر و امداد هوایی خبر داد و افزود: با این بودجه کمبودهای انبارها و همچنین کمبود بالگرد تامین می‌شود.