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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

بازیکن فرانسوی تیم بسکتبال راه و ترابری قم مسلمان شد

بازیکن فرانسوی تیم بسکتبال راه و ترابری قم مسلمان شد

"کلوز مارکوس" بازیکن فرانسوی تیم بسکتبال لیگ برتری راه و ترابری قم به دین مبین اسلام مشرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن فرانسوی که در فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم راه و ترابری قم را در پست یک همراهی می کند، یکشنبه شب با حضور در دفتر حجت الاسلام علوی گرگانی به طور رسمی به دین مبین اسلام مشرف و مسلمان شد. مارکوس با انتخاب نام "احمد" دوران جدید زندگی خود را به عنوان فردی مسلمان آغاز کرد.

این بازیکن فرانسوی که پیش از این نیز بارها علاقمندی خود برای مسلمان شدن را به هم تیمی‌هایش در تیم راه و ترابری قم اعلام کرده بود با تاکید بر اینکه به یکتا بودن خداوند اعتقاد قلبی دارد، تصمیم خود را برای مسلمان شدن به مسئولان باشگاه راه و ترابری قم اعلام و با کمک آنها این تصمیم را اجرایی کرد.

کد مطلب 1268807

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