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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

مصوبات هیئت موسس /

تعیین منابع مالی جدید برای دانشگاه آزاد/ افزایش جذب اعضای هیئت علمی

تعیین منابع مالی جدید برای دانشگاه آزاد/ افزایش جذب اعضای هیئت علمی

تعیین منابع مالی جدید برای دانشگاه آزاد و افزایش جذب اعضای هیئت علمی برای این دانشگاه از مصوبات آخرین اجلاس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین اجلاس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، برنامه پنج ساله و برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی، پیشنهاد مشترک دبیرخانه هیئت مؤسس و دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و اهداف کلان کیفی و کمی و شاخص‌های هر یک بررسی و موارد زیر به تصویب رسید: 

- نهادینه کردن کیفیت آموزشی و پژوهشی در جهت تحقق دانشگاه رقابت‌پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین‌المللی
 
- قرارگرفتن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه‌بندی‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی
 
- گسترش توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، جهت افزایش سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید جهانی علم و فناوری
 
- تأمین منابع مالی جدید علاوه بر شهریه دانشجو مبتنی بر توانمندی‌های پژوهشی، آموزشی و امکانات موجود در هر واحد
 
- تجاری‌سازی نتایج تحقیقات از طریق ایجاد پارک‌های علم و فناوری و قطب‌های علمی و مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان
 
- توسعه ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی با حداقل نرخ رشد میانگین سالانه 25 درصد در طول سال‌های برنامه
 
- افزایش ظرفیت پذیرش تعداد کل دانشجویان دانشگاه با حداقل نرخ رشد میانگین سالانه 7/5 درصد در طول سالهای برنامه
 
- افزایش بودجه تحقیقاتی دانشگاه از 5 درصد فعلی به 10 درصد در تمام سال‌های اجرای برنامه و حداقل 10 درصد در
برنامه‌های بعدی منتهی به افق 1404، به نحوی که 50 درصد از بودجه از محل شهریه‌ها و 50 درصد بقیه از محل اعتبار فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه منجمله قراردادهای پژوهشی، ارائه خدمات و مشاوره‌های پژوهشی، ثبت اختراعات و فروش امتیازات پژوهشی دانشگاه تأمین شود.
 
- افزایش سهم دانشگاه در تولید جهانی علم از 2/0 درصد فعلی به 6/0 درصد در سال 1393 و به 5/2 درصد در چشم‌انداز 1404
 
- افزایش مرکز رشد به تعداد حداقل یک مرکز رشد به ازای هر واحد جامع و بسیار بزرگ تا انتهای برنامه پنج ساله اول
 
- افزایش تعداد اعضای هیئت علمی، به نحوی که نسبت تعداد دانشجو به تعداد هیئت علمی از 49 نفر سال 89 به 44 نفر در سال 1393 و به 24 نفر در افق 1404 برسد.
 
- تعداد کل هیئت علمی از 31 هزار و 237 نفر در سال 1389 به 57 هزار نفر در سال 1393 و 105 هزار نفر در سال 1404
 
- تعداد مقالات ISI و نمایه بین‌المللی از چهار هزار نفر در سال 1389 به 11 هزار و 500 نفر در سال 1393 و 54 هزار نفر در سال 1404
 
- تعداد مرکز رشد و فناوری از 22 مرکز در سال 1389 به 88 مرکز در سال 1393 و 260 مرکز در سال 1404
 
- مساحت کل ساختمان‌های ملکی دانشگاه آزاد اسلامی از 19 میلیون مترمربع در سال 1389 به 30 میلیون مترمربع در سال 1393 و 35 میلیون متر مربع در سال 1404
کد مطلب 1268808

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