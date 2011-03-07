تعیین منابع مالی جدید برای دانشگاه آزاد/ افزایش جذب اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین اجلاس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، برنامه پنج ساله و برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی، پیشنهاد مشترک دبیرخانه هیئت مؤسس و دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و اهداف کلان کیفی و کمی و شاخص‌های هر یک بررسی و موارد زیر به تصویب رسید:

- نهادینه کردن کیفیت آموزشی و پژوهشی در جهت تحقق دانشگاه رقابت‌پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین‌المللی

- قرارگرفتن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه‌بندی‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی

- گسترش توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، جهت افزایش سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید جهانی علم و فناوری

- تأمین منابع مالی جدید علاوه بر شهریه دانشجو مبتنی بر توانمندی‌های پژوهشی، آموزشی و امکانات موجود در هر واحد

- تجاری‌سازی نتایج تحقیقات از طریق ایجاد پارک‌های علم و فناوری و قطب‌های علمی و مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان

- توسعه ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی با حداقل نرخ رشد میانگین سالانه 25 درصد در طول سال‌های برنامه

- افزایش ظرفیت پذیرش تعداد کل دانشجویان دانشگاه با حداقل نرخ رشد میانگین سالانه 7/5 درصد در طول سالهای برنامه

- افزایش بودجه تحقیقاتی دانشگاه از 5 درصد فعلی به 10 درصد در تمام سال‌های اجرای برنامه و حداقل 10 درصد در

برنامه‌های بعدی منتهی به افق 1404، به نحوی که 50 درصد از بودجه از محل شهریه‌ها و 50 درصد بقیه از محل اعتبار فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه منجمله قراردادهای پژوهشی، ارائه خدمات و مشاوره‌های پژوهشی، ثبت اختراعات و فروش امتیازات پژوهشی دانشگاه تأمین شود.

- افزایش سهم دانشگاه در تولید جهانی علم از 2/0 درصد فعلی به 6/0 درصد در سال 1393 و به 5/2 درصد در چشم‌انداز 1404

- افزایش مرکز رشد به تعداد حداقل یک مرکز رشد به ازای هر واحد جامع و بسیار بزرگ تا انتهای برنامه پنج ساله اول

- افزایش تعداد اعضای هیئت علمی، به نحوی که نسبت تعداد دانشجو به تعداد هیئت علمی از 49 نفر سال 89 به 44 نفر در سال 1393 و به 24 نفر در افق 1404 برسد.

- تعداد کل هیئت علمی از 31 هزار و 237 نفر در سال 1389 به 57 هزار نفر در سال 1393 و 105 هزار نفر در سال 1404

- تعداد مقالات ISI و نمایه بین‌المللی از چهار هزار نفر در سال 1389 به 11 هزار و 500 نفر در سال 1393 و 54 هزار نفر در سال 1404

- تعداد مرکز رشد و فناوری از 22 مرکز در سال 1389 به 88 مرکز در سال 1393 و 260 مرکز در سال 1404

- مساحت کل ساختمان‌های ملکی دانشگاه آزاد اسلامی از 19 میلیون مترمربع در سال 1389 به 30 میلیون مترمربع در سال 1393 و 35 میلیون متر مربع در سال 1404