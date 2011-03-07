۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

ام تی وی مطرح کرد:

راهبرد جدید عربستان در لبنان/ زوج سمیر جعجع و سعد حریری!

منابع خبری در بیروت از تغییر استراتژی رژیم آل سعود در لبنان خبر می دهند که همچنان بر مبنای "سین سین" است که در آن "سعد حریری" و "سمیر جعجع" جایگزین شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه MTV، به نظر می رسد پس از شکست تلاشهای محور "سین- سین" در لبنان که با مذاکرات عربستان سعودی و سوریه در این کشور پیگیری می شد، مقامات سعودی تغییر تاکتیک داده باشند.

بر این اساس، ریاض همچنان به روابط ویژه خود با سعد حریری پایبند بوده و به هیچ وجه با نخست وزیری "نجیب میقاتی" و تشکیل دولت لبنان توسط وی موافق نیست.

منابع آگاه در بیروت تاکید دارند که راهبرد کنونی عربستان پس از تحولات اخیر لبنان بر مبنای سین- سین است که البته در آن "سعد حریری" (جریان 14 مارس) و "سمیر جعجع" مقام حزب کتائب لبنان جایگزین سین های قبلی شده اند.

کد مطلب 1268809

