احتمال حمله امریکا به لیبی بسیار ضعیف است

مسعود ادریسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال حمله نظامی امریکا و تبعات آن در مناسبات منطقه گفت:حمله نظامی به یک دولت یا یک رژیم بر اساس چند راهبرد دنبال می شود که از جمله می توان به عملیات نظامی علیه یک کشور بنا بر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد.

وی افزود: این رویکرد در خصوص لیبی با مخالفت های روسیه و چین در این شورا بعید یا حداقل بسیار سخت به نظر می رسد.

سفیر اسبق ایران در لبنان در ادامه دیگر راه کار اقدام نظامی امریکا به لیبی را ائتلاف برخی کشورهای غربی دانست که در مورد عراق نیز اتفاق افتاد و افزود: هنوز وضعیت لیبی و قذافی به جایی نرسیده است که چنین ائتلافی شکل بگیرد.

وی مشکل اصلی امریکا برای اقدام نظامی علیه قذافی را عدم اعتماد به گروه یا شخص خاصی از معرضان به حکومت لیبی دانست و گفت: امریکا فعلا در سر در گمی بوده و نمی داند پس از قذافی چه کسی را می تواند گزینه اصلی برای گردانندگی و مدیریت امور بداند.

ادریسی ادامه داد: امریکا فعلا اوضاع را به همین منوال دنبال می کند تا گزینه اصلی خود را شناسایی و سپس آلترنانتیو قذافی را به میدان آورد.

وی در باره فقدان رهبری در جنبش های اخیر و احتمال سو استفاده از آنها بویژه درباره لیبی گفت: طبیعی است که احتمال نفوذ و به انحراف کشاندن جنبش های منطقه از سوی برخی قدرتهای خارجی بدین دلیل زیاد است و پس از تونس و مصر که نیروهای فعال و موثری میان انقلابیون وجود داشت احتمال چنین اتفاقی در لیبی قوی تر است.

مدیر کل سابق خاورمیانه و آفریقای عربی وزارت امور خارجه درباره احتمال اقدام نظامی امریکا به سبک و سیاق عراق و افغانستان تصریح کرد: امریکا به خاطر تجربه تلخ عراق و افغانستان هرگز اقدام مشابهی را درباره لیبی انجام نخواهد داد و اگر بخواهد دست به اقدام نظامی بزند به صورت ضربتی و نه اشغالی خواهد بود.

ادریسی درباره واکنش کشورهای منطقه به چنین اقدامی نیز گفت: قطعا اتحادیه عرب و حتی خود معرضان لیبیایی چنین اقدامی را نمی پذیرند و حتی کشورهایی که ته قلبشان همراه با امریکا است اقدام نظامی این کشور علیه لیبی را محکوم خواهند کرد زیرا مردم این کشورها هیچ کدام راضی به حضور امریکا در یک کشور دیگر منطقه نیستند.