به گزارش خبرنگار مهر، رفیعی را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان و محسن فریمانی همراهی خواهند کرد. همچنین محسن قهرمانی دیدار پرسپولیس - شهرداری تبریز را با همراهی و کمک مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت می کند.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 19/12/89
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان
داور: خداداد افشاریان، کمکها: سعیدعلی نژادیان و غلام آموزگار، داورچهارم: مهدی سیدعلی
ناظر: غلامرضا بهروان
* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محمود رفیعی، کمکها: رضا سخندان و محسن فریمانی، داورچهارم: اسماعیل آمری
ناظر: اسماعیل صفیری
جمعه - 20/12/89
* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: البرز حاجیپور، کمکها: رسول فروغی و علیرضا کناری، داورچهارم: امیرحسین فتاحی
ناظر: بهرام مهرپیما
* صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن ترکی، کمکها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی
ناظر: نادر جعفری
* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمکها: مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: سیامک بخشی
شنبه - 21/12/89
* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: حسن کامرانیفر و حمیدرضا نظری، داورچهارم: رضا اکرمی
ناظر: فرجاله یثربی
* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: قاسم واحدی، کمکها: علیرضا کهوری و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: جواد تقیپور
یکشنبه - 22/12/89
* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: داود رفعتی و سخاوت سلیماننژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر: فریدون اصفهانیان
* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی
ناظر: محمد ریاحی
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