به گزارش خبرنگار مهر، رفیعی را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان و محسن فریمانی همراهی خواهند کرد. همچنین محسن قهرمانی دیدار پرسپولیس - شهرداری تبریز را با همراهی و کمک مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت می کند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 19/12/89

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: سعیدعلی نژادیان و غلام آموزگار، داورچهارم: مهدی سیدعلی

ناظر: غلامرضا بهروان

* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: رضا سخندان و محسن فریمانی، داورچهارم: اسماعیل آمری

ناظر: اسماعیل صفیری

جمعه - 20/12/89

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: رسول فروغی و علیرضا کناری، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: بهرام مهرپیما

* صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی

ناظر: نادر جعفری

* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: سیامک بخشی

شنبه - 21/12/89

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حمیدرضا نظری، داورچهارم: رضا اکرمی

ناظر: فرج‌اله یثربی

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: جواد تقی‌پور

یکشنبه - 22/12/89

* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: فریدون اصفهانیان

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی

ناظر: محمد ریاحی