مطالبات معوقه مراکز درمانی خصوصی و دولتی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی با اشاره به روند فزاینده مصارف نسبت به منابع که از سال‌های قبل آغاز شده بود و در شش‌ماهه اول سال 89 منجر به افزایش مصارف نسبت به منابع صندوق تأمین‌اجتماعی شد افزود: نیمه اول سال 89 در شرایطی سپری شد که میانگین ماهیانه مصارف صندوق تأمین‌اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیمه بیکاری و هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر یک هزار و400 میلیارد تومان و در این مدت متوسط درآمد ماهیانه 950 میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: در 6‌ماهه گذشته تلاش زیادی برای اصلاح این روند و بازگرداندن منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی به وضعیت تعادل صورت گرفته است.

حافظی درخصوص درآمد صندوق تأمین‌اجتماعی گفت: درآمد این صندوق در آبان‌ماه، به یکهزار و 109 میلیارد تومان، آذرماه، یک هزار و 120 میلیارد تومان و دی‌ماه، به یک هزار و 229 میلیارد تومان رسید و با تداوم این روند و افزایش تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی در سال آینده شاهد بازگشت مصارف و منابع تأمین‌اجتماعی به حالت تعادل خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در سال‌جاری صندوق تأمین‌اجتماعی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) بالغ بر یک هزار و 50 میلیارد تومان سود کسب کرد که از این طریق مطالبات معوق مراکز درمانی دولتی و خصوصی و پزشکان و داروخانه‌ها پرداخت شد.