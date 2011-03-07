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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

گوشت مرغ به اندازه کافی در استان قزوین ذخیره شد

گوشت مرغ به اندازه کافی در استان قزوین ذخیره شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قزوین گفت: گوشت مرغ به اندازه کافی برای شب عید ذخیره شده و هیچ مشکلی برای تنظیم بازار وجود ندارد.

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: برای تامین گوشت قرمز و مرغ در ایام نوروز تدابیر کافی اندیشیده شده و از ماههای گذشته به اندازه لازم مرغ ذخیره ‌سازی شده است بنابراین هیچ نگرانی از بابت تامین بازار در شب عید وجود ندارد و به هر میزان تقاضا که برای این کالا وجود داشته باشد، مرغ عرضه می شود.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزارتن مرغ منجمد در سردخانه‌های استان ذخیره شده است افزود: توزیع مرغهای ذخیره شده در استان از دهم اسفند ماه در واحدهای صنفی و فروشگاههای بهاره آغاز شده و ادامه دارد.
 
رحیمی خاطرنشان کرد: قیمت مرغ منجمد  در استان 29 هزار و 500 ریال تعیین شده است و هم اکنون علاوه بر واحدهای صنفی در سطح استان در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز مرغ به اندازه کافی توزیع می‌شود.
 
به گفته این مسئول در صورتی که تعاونی‌های کارگری، کارمندی و یا محلی بطور فوق‌العاده متقاضی تهیه گوشت مرغ باشند،
می‌توانند از سازمان بازرگانی حواله خرید مورد نیاز خود را دریافت کنند.

 
کد مطلب 1268813

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