گوشت مرغ به اندازه کافی در استان قزوین ذخیره شد

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: برای تامین گوشت قرمز و مرغ در ایام نوروز تدابیر کافی اندیشیده شده و از ماههای گذشته به اندازه لازم مرغ ذخیره ‌سازی شده است بنابراین هیچ نگرانی از بابت تامین بازار در شب عید وجود ندارد و به هر میزان تقاضا که برای این کالا وجود داشته باشد، مرغ عرضه می شود.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزارتن مرغ منجمد در سردخانه‌های استان ذخیره شده است افزود: توزیع مرغهای ذخیره شده در استان از دهم اسفند ماه در واحدهای صنفی و فروشگاههای بهاره آغاز شده و ادامه دارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: قیمت مرغ منجمد در استان 29 هزار و 500 ریال تعیین شده است و هم اکنون علاوه بر واحدهای صنفی در سطح استان در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز مرغ به اندازه کافی توزیع می‌شود.

به گفته این مسئول در صورتی که تعاونی‌های کارگری، کارمندی و یا محلی بطور فوق‌العاده متقاضی تهیه گوشت مرغ باشند،

می‌توانند از سازمان بازرگانی حواله خرید مورد نیاز خود را دریافت کنند.



