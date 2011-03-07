دنبال کشف نیروهای تازه نفس در سینما هستم

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 15 اسفندماه نشست بررسی فیلم‌های سینمایی "آتشکار"، "پرسه در مه" و "حوالی اتوبان" در فرهنگسرای رسانه با حضور کارگردان و تهیه‌کنندگان این آثار برگزار شد. سیدغلامرضا موسوی تهیه‌کننده "حوالی اتوبان"، سیاوش اسعدی کارگردان "حوالی اتوبان"، جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده "پرسه در مه"، محسن امیریوسفی تهیه‌کننده و کارگردان "آتشکار" و امیر قادری مجری و منتقد و تعدادی از خبرنگاران در این جلسه حضور داشتند.

در ابتدای این نشست غلامرضا موسوی درباره "حوالی اتوبان" گفت: در مجموع از تولید این فیلم راضی هستم، این کار با سیستم تعاونی شکل گرفت و در مجموع از این شیوه بازخورد مثبتی به دست آمد. تمام عوامل در ساخت این فیلم سهیم بودند و هم در بخش مادی و در بعد معنوی به نوعی سهیم هستند. حسن دیگر این تعاونی است که شما نگران برگشت سرمایه نیستید و همه گروه دلی کار می‌کنند.

در ادامه تهیه‌کننده "حوالی توبان" در ارتباط با فصل اکران این فیلم عنوان کرد: این فیلم قرار بود تابستان در گروه آزادی اکران شود اما سایر فیلم‌ها خوب فروخت و اکران این فیلم مدام به عقب افتاد اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد اسفندماه هم فصل بدی برای اکران فیلم‌ها نیست.

محسن امیریوسفی در ادامه این نشست گفت: در ساخت "آتشکار" من دو روح بودم در دو جسم، چرا که هم مشکلات مالی کار را باید مرتفع می‌کردم و هم باید کارگردانی کار را بر عهده می‌گرفتم. ای کاش در سینمای ایران مثل تمام دنیا تهیه‌کننده و کارگردان از هم جدا باشند.

وی افزود: این فیلم چهار سال پشت اکران ماند و مسئولان پیشین نسبت به اکران این فیلم کم‌لطفی کردند اما زمانی که فیلم در جشنواره دو سال پیش به نمایش درآمد، طلسم اکران شکسته شد و وقتی همه فیلم را دیدند احساس کردند که "آتشکار" فیلم متفاوتی است که خیلی هم وحشتناک تلقی نمی‌شود.

کارگردان "خواب تلخ" در ادامه افزود: قرار بود فیلم در اکران عید قرار بگیرد و سپس اکران آن به تابستان موکول شد و دلایل عقب افتادن اکران را هم نمی‌دانم اما حالا که فیلم اکران شده خوشحالم که فیلم در همین شرایط هم اکران شد و خوشحالی بعدی من از این است که مردم حوصله می‌کنند و به تماشای کار می‌نشینیند و این برای من قوت قلب است و می‌توانم این راه را ادامه دهم اما این نکته فراموش نشود که در این فصل اگر "آواتار" هم اکران شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

وی درباره بخش طنز این فیلم گفت: در مجموع در مورد نقدهای کار بسیار خواندم و استفاده کردم و بعضی نقدها مثل شمشیر بود بر سر من بود، این فیلم چهار سال پیش ساخته شده اما تاریخ مصرف ندارد. در این فیلم با شیوه کلاسیک جلو نرفتم بلکه یک نوع سینمای متفاوت را دستمایه کار خود قرار دادم و در هر دو کار فیلمنامه کامل در اختیارم بود و نابازیگران مجبور بودند دیالوگ‌های خود را حفظ کنند. در این فیلم به دلیل این که به سینمای پازل‌گونه و معمایی بیشتر علا‌قمندم، بیشتر فضا را نشان دادم و در فیلم از دانای کل خبری نیست و همه چیز تابع شرایط ذهن مغشوش سهراب (حمید فرخ‌نژاد) است.

در ادامه جواد نوروز بیگی تهیه‌کننده "پرسه درمه" عنوان کرد: در صنعت سینما برای سرمایه‌گذاران جا نیفتاده است و به طور مثال تعداد زیادی سرمایه‌دار به من مراجعه کردند اما آنان متاسفانه به دنبال فرهنگ نیستند بلکه دوست دارند کمی به شهرت برسند و سرمایه‌شان چند برابر شود اما اگر ما هدفمند عمل کنیم قطعا نیازی به این سرمایه‌گذاران در سینمای ایران دیگر نیست.

وی ادامه داد: به دنبال آدم‌های تازه‌نفس در سینما هستم و این کار را جز زکات کار خود می‌دانم. بعد از جشنواره فیلم فجر چند فیلمنامه عجیب و غریب به دستم رسیده که امیدوارم شرایطی فراهم شود تا این آثار هم ساخته شود. اگر در یک اثر هنری کارگردان و تهیه‌کننده یکی باشند به آن اثر هنری لطمه و آسیب وارد می‌شود، چرا که تهیه‌کننده به خود تخفیف می‌دهد اما اگر کارگردان و تهیه‌کننده در کنار هم با تعامل کار را به پیش ببرند، آن اثر هنری حتماً موفق خواهد شد.



نوروزبیگی درباره زمان اکران این فیلم گفت: دوست داشتم "پرسه در مه" خرداد اکران شود و بعد از آن به اکران در ماه مبارک رمضان و طرح اذان تا اذان هم راضی بودم اما به دلایلی آن هم نشد. فیلم را روانه اکران کردم و به آن سرگروه گفتم اگر در اکران پاسخ خود را نگرفت ضرر مالی آن را هم خودم جبران می‌کنم و در این میان علی سرتیپی به من خیلی کمک کرد و حالا فیلم در جایگاه خود بد هم نمی‌فروشد و خانواده‌ها هم استقبال می‌کنند.

در ادامه نشست سیاوش اسعدی درباره در مورد دو لحن بودن فیلم "حوالی اتوبان" گفت: در مجموع ریتم یک فیلم قاعده‌مند عمل نمی‌کند و تغییر لحن فیلم نیز برای تغییر فیلمنامه بود چرا که فیلمنامه در وسط کار به جغرافیایی و فرمت جدید می‌رسد که شما احساس می‌کنید، لحن فیلم دوپاره شده که این احساس شما کاملا درست است.



وی ادامه داد: در مجموع "حوالی اتوبان" یک کار میانه است و در طول کار می‌توان بارقه امید فرهنگی را دید اما فصل بد اکران باعث شد فیلم من نفروشد و با استقبال زیادی مواجه نشود.

سیاوش اسعدی در باره حضور نورا هاشمی گفت: این که نورا هاشمی همسر من است در انتخاب وی بی تاثیر نبود اما خانواده او مأخوذ به حیا هستند و هیچ وقت او را حمایت نکردند، اما من احساس کردم خود او این انگیزه را دارد و از او در این فیلم استفاده کردم.



در پایان این نشست موسوی عنوان کرد: سه فیلم اکران اسفند از فیلم‌های سالم سینمای ایران هستند که نیازمند تبلیغ رسانه‌ها هستند. همچنین محسن امیریوسفی گفت: از اهالی مطبوعات متشکرم، زمانی که ناامید بودم بچه‌های مطبوعات و اهالی رسانه من را ترغیب کردند تا اکران فیلم خودم را جدی بگیرم.



سیاوش اسعدی تاکید کرد: در این سال‌ها سینما ایران کمتر مورد حمایت قرار می‌گیرد اما این منتقدان و اهالی رسانه هستند که در عین حال که حمایت نمی‌شوند خود جوش کار می‌کنند و با تلاش آنها است که احساس می‌کنم سینما هنوز زنده است. منتقدان و اهالی رسانه حامیان معنوی "حوالی اتوبان" هستند.

