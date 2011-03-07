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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

عزت نظام در سایه اقتدار ولایت فقیه است

عزت نظام در سایه اقتدار ولایت فقیه است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، عزت و استقلال نظام جمهوری اسلامی را در گرو اقتدار ولایت فقیه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح دوشنبه در گردعهمایی پرسنل این سازمان افزود: باید در مسیر ولایت گام برداشته و از رهبری و ولایت دفاع و با دشمنان اسلام و انقلاب مقابله کنیم.

وی با تقدیر از از زحمات یکساله کارکنان افزود: همه با هم برای رسیدن به مقصود در غم و شادی یکدیگر شریک بودیم و ‌اگر چه مسیر دارای فراز و نشیب هایی بود، ولی خدا راشاکریم که در این فرصت ها ما را یاری کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد، اساس سازمان را کار فرهنگی دانست و تصریح کرد: همه افراد سازمان در هر واحدی که فعالیت دارند در ستاد و صف پیشرو فرهنگی بوده که پشتیبانی و همراه کننده کارهای فرهنگی هستند.
 
ولی نژاد به کار و تفکر جمعی، طرح پوششی، ارتباط با مخاطبان و داشتن اطلاعات کامل و جامع و قابل تحلیل تاکید کرد.
 
وی پرسنل سازمان را سرمایه های سازمان معرفی و تصریح کرد: اگر چه سازمان دارای کمبودها و محدودیت هایی است، اما این امکانات و اعتبارات فقط ابزاری هستند که به مرور زمان فرسوده می شوند ولی سرمایه های ماندگار، کارکنان سازمان هستند.
کد مطلب 1268816

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